Dax – Das sieht gar nicht gut aus

Deutsche Bank – Obacht! Aktie dreht nach unten ab 17.11.2025, 12:10 Uhr

Dax – Das sieht gar nicht gut aus: Deutsche Bank – Obacht! Aktie dreht nach unten ab
© Bild: istockphoto.com/agafapaperiapunta
Nach den turbulenten Handelstagen ist der Dax zu Beginn der neuen Handelswoche sichtbar um eine Stabilisierung der Lage bemüht, doch bislang ist das Ganze wenig überzeugend. Im Fokus des Handelsgeschehens steht der Kursbereich von 24.000 Punkten. Der Index tut sich nach dem Verlust dieser Marke jedoch noch immer schwer damit, sie zurückzuerobern. Derweil lauern Risiken auf der Unterseite. Und diese sind nicht zu unterschätzen.
Zentrales Gesprächsthema ist die nächste Sitzung des FOMC der US-Notenbank am 09. Dezember / 10. Dezember. Kann sich die Fed zu einer Leitzinssenkung durchringen oder bleibt es beim aktuellen Zinsniveau? Wichtige Anhaltspunkte könnten die anstehenden US-Daten liefern.

Kurzum. Für den Dax könnte es eine richtungsweisende Handelswoche werden. Von einer Jahresendrallye ist der Index noch immer sehr weit entfernt. Stattdessen muss das Szenario einer Korrektur zum Jahresende diskutiert werden.   

Auch unsere heutige Protagonistin – die Deutsche Bank-Aktie – konnte sich der Schwäche des Gesamtmarktes nicht entziehen. Der jüngste Kursrücksetzer hat die Aktie bereits in die Bredouille gebracht.

Deutsche Bank – Obacht! Aktie dreht nach unten ab

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) mühte sich zu Monatsbeginn am Widerstandsbereich von 32,4 Euro ab. Schließlich platzte der Knoten. Der Ausbruch gelang. Die Aktie nahm zunächst Schwung auf. Im Kursbereich von 33,5 Euro setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Chartanalyse zur Aktie

Die Schwäche des Gesamtmarktes griff zuletzt auch auf die Deutsche Bank-Aktie über. Sie konnte das exponierte Kursniveau nicht verteidigen. Aktuell steht das ehemalige Widerstandscluster um 32,4 Euro im Fokus. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es der Aktie gelingen sollte, die Zone zu verteidigen und im Anschluss wieder nach oben abzudrehen und ein neues 52-Wochen-Hoch auszubilden. Die Vehemenz des Rücksetzers mahnt jedoch zur Vorsicht. So muss auch ein Rücksetzer unter die 32,4 Euro einkalkuliert werden. Sollte es hierzu kommen, könnten sich Abgaben in Richtung 30 Euro anschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Deutsche Bank unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 36 Euro auf 38,4 Euro an. Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie zwar nach wie vor mit „neutral“ ein, doch auch sie passten das Kursziel nach oben an – von 33,25 Euro auf 35,75 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
