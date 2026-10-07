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DAX-Erholung endet abrupt. Nun wird’s brenzlig

Volkswagen Vorzüge – Neue Hoffnung, neue Kursziele 07.10.2026, 12:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX-Erholung endet abrupt. Nun wird’s brenzlig: Volkswagen Vorzüge – Neue Hoffnung, neue Kursziele
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© Bild: istockphoto.com/Spitzt-Foto
Für den DAX wird die Luft wieder dünner. Im frühen Mittwochshandel dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Die jüngste Erholung endete abrupt. Nun muss der deutsche Leitindex aufpassen, dass er nicht ins Rutschen kommt.
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Volkswagen (VW) Vz 70,12 EUR +2,13 % TTMzero RT
DAX 25.109,99 PKT -0,93 % Ariva Indikation
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Immer wieder belasten Ölpreise und Anleiherenditen den DAX

Die Ölpreise wollen sich nicht geschlagen geben. Nach einer etwas schwächeren Phase kehrte Brent-Öl über die wichtige Marke von 100 US-Dollar zurück. Es ist nicht das erste Mal, dass anziehende Ölpreise einer DAX-Erholung ein Ende bereiten. Und sehr wahrscheinlich wird es auch nicht das letzte Mal sein, denn zu fragil ist die Lage im Nahen Osten noch immer. Eine Stabilisierung ist weit entfernt.

Die hohen Ölpreise begünstigen die Anleiherenditen. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen sprangen wieder über die Marke von 5,3 Prozent. Von dieser Seite droht nun weiteres Ungemach, sollte sich der Renditeanstieg fortsetzen. 

US-Termine im Blick

In den USA werden im weiteren Tagesverlauf noch einige Daten veröffentlicht. Die größte Aufmerksamkeit dürfte jedoch die Veröffentlichung des Protokolls der letzten geldpolitischen Sitzung des FOMC der US-Notenbank auf sich ziehen. Die Sitzung fand am 15. und 16. September statt.   

Für den DAX könnte es nun brenzlig werden

Der DAX lancierte zuletzt eine vielversprechende Erholungsbewegung. Kurzzeitig geriet dabei die wichtige Marke von 25.500 Punkten unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über diesen Kursbereich hätte dem DAX die Tür in Richtung 26.000 Punkte geöffnet. Gleichzeitig wäre Druck von der 25.000er Marke genommen worden. Doch für die könnte es nun wieder eng werden, sollte dem DAX nicht schleunigst eine Gegenbewegung gelingen.

Chart

Volkswagen Vorzüge – Neue Hoffnung, neue Kursziele

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu den Volkswagen Vorzügen (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) standen diese unmittelbar an der außerordentlich wichtigen Marke von 70 Euro. Ein Rücksetzer zeichnete sich ab. Und so kam es dann auch. Die Aktie unterschritt die 70 Euro und kam erst im Bereich von 67 Euro zum Halten. Im Anschluss zeigten die Volkswagen Vorzügen aber überraschende Comeback-Qualitäten. Sie stürmten zurück über die 70 Euro. Und nun gilt es.

Sollten sich der Vorstoß über die 70 Euro manifestieren, könnte man den Ausflug in Richtung 67 Euro als Marktbereinigung einordnen. In diesem Fall könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 80 Euro anschließen. Obacht ist jedoch geboten, sollte der aktuelle Vorstoß in sich zusammenfallen und die Aktie im Anschluss auch die 67 Euro unterschreiten. Das könnte weitere Abgaben provozieren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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