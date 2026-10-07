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Deutsche Bank

Aktie wankt bedenklich. Wie schlimm wird es? 07.10.2026, 11:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Bank: Aktie wankt bedenklich. Wie schlimm wird es?
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© bn
Noch Anfang September notierte die Aktie der Deutschen Bank nahe der Marke von 36 Euro und damit auf einem 52-Wochen-Hoch.
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Der Weg in Richtung 40 Euro schien vorbestimmt und das Erreichen der Zone nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch es kam anders. Stimmung und Kurs kippten. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie zur Umkehr.

Quartalsberichtssaison: Neue Impulse müssen her

Bevor es für die Deutsche Bank selbst in puncto Quartalszahlen spannend wird, richten sich die Blicke demnächst in die USA. In der nächsten Woche nimmt die Berichtssaison der US-Banken Fahrt auf. So veröffentlichen unter anderem am 13. Oktober Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo frische Quartalszahlen. Am 14. Oktober geht es dann unter anderem mit der Bank of America und Morgan Stanley weiter. Die Flut an Daten könnte auch die Aktienkurse deutscher und europäischen Banken beeinflussen. Die Deutsche Bank selbst wird am 28. Oktober über den Verlauf des 3. Quartals 2026 berichten.

Analysten sehen noch Luft nach oben

Geht es nach dem Gros der Analysten, dann hat die Deutsche-Bank-Aktie noch jede Menge Luft nach oben. So bestätigten zuletzt die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 41 Euro. Die Analysten von Warburg Research passten ihr Kursziel von 39 Euro auf 41,5 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Auch die Analysten der kanadischen RBC sehen Aufwärtspotenzial, obgleich etwas weniger. Die RBC-Analysten bestätigten ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 36 Euro für die Aktie. 

Zusammenfassung

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) korrigiert. Nach der vorherigen Kursrallye – die Deutsche Bank haussierte von März bis September von 24 Euro auf knapp 36 Euro – kommt die Konsolidierung nicht überraschend; auch nicht in dieser Ausprägung. Die Konsolidierung hat jetzt eine kritische Zone erreicht. Im Kursbereich von 31 Euro verläuft die 200-Tage-Linie. Knapp darunter befindet sich die Horizontalunterstützung von 30 Euro. Dieses Unterstützungscluster sollte tunlichst nicht unterschritten werden. Anderenfalls würde sich ein damit einhergehender Bruch des Aufwärtstrends (grün dargestellt) manifestieren. Gleichzeitig könnte ein Rücksetzer unter die 30 Euro, Abgaben in Richtung 28 Euro / 26 Euro provozieren. Nach den jüngsten Kursverlusten ist die Deutsche Bank für eine Gegenbewegung reif. Potenzielle Ziele liegen bei 32 Euro und 34 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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