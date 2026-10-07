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Kauf auf Pump

SpaceX will 40 Milliarden für Nvidia-Chips leihen 07.10.2026, 10:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX will sich Berichten zufolge 40 Milliarden Dollar leihen, um damit Nvidia-Prozessoren zu erwerben. Geplant sind Bankkredite und Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Apollo führt die Finanzierung an. Nvidia-Aktien legen leicht zu, SpaceX-Papiere geben nach.
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Der nächste Großeinkauf von KI-Chips soll fast vollständig auf Pump laufen. SpaceX plant Berichten zufolge, rund 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, um damit Prozessoren von Nvidia zu kaufen. Etwa zehn Milliarden Dollar sollen aus Bankkrediten stammen, die übrigen 30 Milliarden aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Angeführt werden soll die Finanzierung von Apollo Global Management, der Abschluss wird für 2027 erwartet. Eine Stellungnahme der beteiligten Unternehmen liegt bislang nicht vor.

An der Börse fallen die Reaktionen unterschiedlich aus: Nvidia legt am Vormittag um 0,6 Prozent auf knapp 214 Euro zu. Die Aktie von SpaceX verliert dagegen rund 1,2 Prozent auf 150,71 Euro, nachdem sie im Wochenverlauf gut 14 Prozent gewonnen hatte. Apollo notiert kaum verändert.

Der Plan zeigt, wie stark der Ausbau der KI-Infrastruktur inzwischen über Schulden finanziert wird. Die US-Bank Morgan Stanley schätzt den externen Finanzierungsbedarf dafür bis 2028 auf rund 1,5 Billionen Dollar. SpaceX will seine Rechenzentren nach früheren Aussagen ausschließlich mit Nvidia-Hardware ausstatten.

Aus Anlegersicht ist vor allem offen, ob die schuldenfinanzierte Bestellung für Nvidia eher als gute oder als schlechte Nachricht zu lesen ist. Das Tempo des KI-Wachstums wirkt aus dieser Sicht ohnehin fast schon beängstigend.

Bn-Redaktion/sb
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