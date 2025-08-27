Über 89 % Kurspotenzial:
Rasante Milliardenprognose – Hier lauert massives Bewertungs­potenzial!
Dax erwartet die Nvidia-Zahlen

E.ON – Sind das bereits Kaufkurse? 27.08.2025, 10:50 Uhr

E.ON – Sind das bereits Kaufkurse?
© Bild von minka2507 auf Pixabay
Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia präsentiert sich der Dax in einer recht robusten Verfassung.
DAX 24.128,13 PKT -0,35 % Ariva Indikation
E.ON 15,62 EUR +0,05 % L&S Exchange

Die Marke von 24.000 Punkten hält bislang. Allerdings gibt es noch keine frischen Impulse auf der Oberseite. Noch immer sind die bisherigen Rekordhochs nah, aber noch unerreichbar. Der Dax wurde im frühen Mittwochshandel bereits mit frischen Konjunkturdaten konfrontiert. Die aktuellen Daten zum GfK-Verbrauchervertrauen blieben hinter den Erwartungen zurück. In der aktuellen Situation fokussiert sich der Markt jedoch auf die anstehenden Nvidia-Daten. 

Aus charttechnischer Sicht bleibt es für den Dax bei der bekannten Ausgangslage. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 24.000 Punkte begrenzt bleiben. Eine Bewegung unter die 23.000 Punkte würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Um das Aufwärtsmomentum wieder anzukurbeln, bedarf es neuer Rekordhochs. 

Die E.ON-Aktie schwächelt derzeit hingegen ein wenig. Die vor einigen Tagen veröffentlichten Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 (wir berichteten an dieser Stelle am 15. August detailliert über die Zahlen) vermochten es nicht, der Aktie neuen Schwung zu geben. Aus charttechnischer Sicht droht zudem weiteres Ungemach.   

E.ON Aktie in der Analyse

E.ON – Aktie nähert sich der Entscheidung

Der obere Chart der E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) verdeutlicht die prekäre Lage, in der sie sich aktuell befindet. Im Bereich von 16,5 Euro thront ein kleines Doppeltop über dem Kursverlauf der Aktie. Dieses wurde mit dem Rücksetzer unter die 15,5 Euro regelkonform aufgelöst. Aktuell steuert E.ON auf den Test der wichtigen Unterstützung von 15 Euro zu. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls könnte es noch einmal ungemütlich werden, würde in diesem Fall doch der Kursbereich von 14 Euro als potenzielles Bewegungsziel aktiviert werden. 

Zusammengefasst

Der E.ON-Aktie fehlt es derzeit schlichtweg an Momentum. Gleichzeitig läuft sie Gefahr, auf der Unterseite weiter in Bedrängnis zu geraten, sollte es für die Aktie unter die Unterstützung von 15 Euro gehen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines deutlichen Vorstoßes über die 16,5 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für E.ON. Das Kursziel für die Aktie senkten sie indes von 18 Euro auf 17,7 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihre Einstufung „sector-perform“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 14 Euro auf 15 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
