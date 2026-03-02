Jetzt wird gebohrt:
Dax im Bann des Nahost-Konflikts

Rheinmetall – Was geht jetzt für die Rüstungsaktie? 02.03.2026, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax im Bann des Nahost-Konflikts: Rheinmetall – Was geht jetzt für die Rüstungsaktie?
© Bild von Amber Clay auf Pixabay
Der Dax ist zu Wochenbeginn damit beschäftigt die Eskalation im Nahost-Konflikt einzupreisen und Risiken abzuwägen. In einer ersten Reaktion auf die Entwicklungen vom Wochenende sackte der deutsche Leitindex unter die Marke von 25.000 Punkten und gab dadurch seine komfortable Ausgangsposition auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.643,25 EUR -4,60 % Lang & Schwarz
DAX 24.650,17 PKT -2,07 % Ariva Indikation

Mit dem Rücksetzer unter die 25.000er Marke hat sich das Kaufsignal neutralisiert. Ein erneutes Antesten der bisherigen Rekordhochs bei 25.500 Punkten ist erst einmal vom Tisch. Vielmehr muss mit einer temporären Ausdehnung des Rücksetzers gerechnet werden, vor allem dann, wenn sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten weiter zuspitzt. 

Als Reaktion auf die Entwicklungen setzten die üblichen Marktmechanismen ein. Preise für Gold und Öl schossen nach oben. Aktienindizes gerieten ob der Verunsicherung unter Druck. Zu den wenigen Sektoren, die von der aktuellen Gemengelage profitieren, gehört der Rüstungssektor. So legte auch die Rheinmetall-Aktie zunächst kräftig zu. Wie nachhaltig die Gewinne sein werden, bleibt jedoch abzuwarten. Erste Gewinnmitnahmen setzten bereits ein.

Rheinmetall – Was geht jetzt für die Rüstungsaktie?

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) gehört vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zu den wenigen Gewinnern im Dax. Kurzzeitig sah es im heutigen Montagshandel so aus, dass die Rheinmetall-Aktie über die 1.800 Euro jagen würde, doch der untergeordnete Widerstandsbereich um 1.760 Euro hielt dem Druck stand. Gleichzeitig gelang es der Aktie damit auch nicht, die 200-Tage-Linie bullisch zu kreuzen. Mittlerweile dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. 

Rheinmetall Aktie

Handelt es sich bei der Reaktion in Richtung 1.800 Euro nur um ein kurzes Aufbäumen oder steckt da mehr dahinter? Das Scheitern am Widerstandsbereich um 1.800 Euro bzw. 1.760 Euro mahnt zumindest zur Vorsicht. Sollte es nun noch unter die Unterstützung von 1.680 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 1.500 Euro bzw. 1.350 Euro gerechnet werden. Hingegen würde ein Vorstoß über die 1.800 Euro den Weg in Richtung 2.000 Euro ebnen.

Ambivalente Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt noch einmal ihr Kursziel für die Düsseldorfer Rüstungsaktie in Höhe von 2.050 Euro. Das Votum lautet nach wie vor „outperform“. Etwas optimistischer ist man im Hause der Schweizer UBS. Das Votum lautet hier „buy“, das Kursziel 2.200 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
