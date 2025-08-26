Dax in der Bredouille

Dax in der Bredouille: Volkswagen Vz. – Aktie muss nun entscheidend nachsetzen
Der Zauber von Jackson Hole ist wohl endgültig verloren. Den Aktienindizes geht die Puste aus. Das Tagesgeschäft hat sie wieder.
Und dieses wird nicht zuletzt von US-Präsident Trump geprägt, der unablässig gegen die Fed arbeitet. Das sorgt für Unruhe und Nervosität unter den Marktakteuren. Im weiteren Tagesverlauf werden wichtige Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) veröffentlicht. Diese haben eine große Bedeutung und könnten für neue Bewegung sorgen. Und dann wirft bereits ein weiteres Ereignis seine Schatten voraus: Nvidia wird am morgigen Mittwoch (27. August) die aktuellen Quartalsergebnisse vorlegen. Spätestens dann wird sich zeigen, wie belastbar die aktuellen Niveaus der Indizes sind. In Bezug auf den Dax gilt aus charttechnischer Sicht unverändert: Neue Rekorde müssen her, um die Rallye wieder aufzunehmen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 24.000 Punkte begrenzt bleiben. Ein Abtauchen des Index unter die 23.000 Punkte würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Die Volkswagen Vz. befinden sich aktuell in einer überaus spannenden Phase. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (16. August) befand sich die Aktie in der oberen Begrenzung einer großen symmetrischen Dreiecksformation. Der Ausbruch schien unmittelbar bevorzustehen. 

Volkswagen Vz. – Die Aktie muss nun entscheidend nachsetzen

Die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) setzen unverändert die obere Begrenzung der symmetrischen Dreiecksformation (grün dargestellt) unter Druck. Trotz vielversprechender Ansätze wollte der Ausbruch bislang nicht gelingen. Die markante Widerstandszone 100 Euro / 103 Euro limitiert die Aktie und hält sie im Zaum; zumindest noch.

Um einem Ausbruch Relevanz zu verschaffen und gleichzeitig das Risiko eines Fehlsignals zu reduzieren, bedarf es eines dynamischen Vorstoßes der VW Vz. über die Marke von 103 Euro. Ein frisches Kaufsignal würde der Aktie die Tür in Richtung 110 Euro / 115 Euro öffnen. Soweit ist es allerdings noch nicht. Noch sitzt der Deckel fest. Um den Druck auf die obere Begrenzung aufrechtzuerhalten, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 96 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Leichten Rückenwind gab es zuletzt von den Analysten der kanadischen RBC. Sie bestätigten ihr Votum „sector-perform“, hoben aber gleichzeitig das Kursziel für die Aktie von 111 Euro auf 117 Euro an.

