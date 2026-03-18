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Dax – Index vor dem heutigen Fed-Termin obenauf

E.ON lässt den Deckel fliegen. Was kommt nach den 20 Euro? 18.03.2026, 11:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Index vor dem heutigen Fed-Termin obenauf: E.ON lässt den Deckel fliegen. Was kommt nach den 20 Euro?
© Bild: istockphoto.com/BalkansCat
Unmittelbar vor dem heutigen Fed-Termin übt sich der Dax in Optimismus. Der Index setzt auch im frühen Mittwochshandel (18. März) die Erholung der letzten Tage fort und nähert sich nunmehr dem markanten Kursbereich von 24.000 Punkten. Dabei steht die aktuell zu beobachtenden Aufwärtsbewegung womöglich auf recht tönernen Füßen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.754,27 PKT +0,22 % Ariva Indikation
E.ON 20,12 EUR -0,94 % Quotrix Düsseldorf

Der leichte Rückgang der Ölpreise dürfte unter anderem zur Erholung des Dax beitragen. Zwar notiert Brent Öl zur Stunde noch immer dreistellig, doch nach der Aufwärtsdynamik der letzten Tage ist der Preisrallye ein wenig die Puste ausgegangen. Allerdings sollte man sich immer vor Augen führen, dass das Eskalationspotenzial im Iran-Krieg immens ist und die aktuelle Preisentwicklung nur eine trügerische Ruhe widerspiegeln könnte

Mit dem heutigen Fed-Termin laufen der Dax und die anderen Aktienmärkte auf eine immens große Klippe zu. Sollte diese erfolgreich umschifft werden, könnte das die Erholung weiter vorantreiben. Doch Obacht ist auch in diesem Punkt allemal geboten. Besonders brisant könnten die quartalsweise veröffentlichten Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen werden. Eine gravierende Veränderung zu den Dezember-Projektionen könnte die Aktienmärkte in die Bredouille bringen.

Zu den Dax-Werten, die sich bereits seit geraumer Zeit in einer exzellenten Verfassung präsentieren, gehört die E.ON-Aktie. Der Versorgertitel hatte zuletzt noch eine kurze Schwäche zu überstehen, doch aus dieser ging die Aktie offenkundig gestärkt hervor.

Chartanalyse

E.ON lässt den Deckel fliegen. Was kommt nach den 20 Euro?

Ein erster Versuch der E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN), die Marke von 20 Euro zu überwinden, scheiterte Ende Februar / Anfang März denkbar knapp. Der Beginn des Iran-Kriegs vereitelte das Vorhaben. Daraufhin setzten Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie noch einmal auf die wichtige Unterstützung von 18 Euro zurückwarfen. Der kurzfristige Aufwärtstrend stand hierbei ebenfalls zur Disposition.

Trotz einer Schrecksekunde verstand es E.ON, weitreichenden Schaden abzuwenden. Die Aktie drehte wieder nach oben ab und überwand das vorherige Verlaufshoch bei 19,8 Euro und zudem die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro.

Dieser Ausbruch muss nun manifestiert werden. Jeder Tag oberhalb von 20 Euro ist für die Aktie aus bullischer Sicht ein guter Tag. Die zentrale Unterstützung ist auf 18 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt – der Weg in Richtung 22 Euro ist frei.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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