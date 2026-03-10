Dax mit frischem Mut in Richtung 24.000 Punkte: SAP – Ist die Aktie nach Abverkauf bereit für das Comeback?

Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?
SAP – Ist die Aktie nach Abverkauf bereit für das Comeback? 10.03.2026, 10:04 Uhr

© Foto von ActionVance auf Unsplash
Ist das Ende des Iran-Kriegs nah? So deuten es zumindest die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten an. Die Märkte reagierten sofort. Die Ölpreise gingen im späten Montagshandel in die Knie, nachdem sie im frühen Montagshandel neue Mehrjahreshochs erobern konnten. Von den Aktienmärkten fiel (erst einmal) eine Last.
Der Dax reagierte mit einem kräftigen Sprung nach oben und konnte so den Rutsch unter die 23.000 Punkte-Marke verhindern. Die US-Indizes starteten ebenfalls eine Erholung. Die Gemüter scheinen sich so langsam zu beruhigen. Dennoch stellt sich zu Beginn des Dienstagshandels die zentrale Frage – Wie nachhaltig ist das Ganze?

Trump hat sich mit seinen Einschätzungen bereits ein ums andere Mal geirrt. Noch ist die Lage im Nahen und Mittleren Osten nicht befriedet. Je länger nun das vermeintliche Ende des Iran-Kriegs auf sich warten lässt, umso nervöser dürften Dax & Co. wieder werden. Mit anderen Worten: Noch ist das Ganze nicht ausgestanden. Die aktuell zu beobachtende Erholung ist daher zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen – mehr aber auch noch nicht.
Von einer nachhaltigen Erholung scheint die Aktie des deutschen Softwarekonzerns SAP noch weit entfernt zu sein. Und dennoch gibt es erste hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung und damit die Chance auf ein Comeback.

SAP – Ist die Aktie nach Abverkauf bereit für das Comeback?

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) steckt inmitten einer Bodenbildung. Sollte auch dieser Versuch schiefgehen, könnte es noch einmal ungemütlich werden. 

SAP Aktienchart

Im Fokus steht aktuell der Kursbereich mit den 180 Euro auf der Oberseite und den 160 Euro auf der Unterseite. Innerhalb dieser Range versucht sich die SAP-Aktie an der Ausbildung eines Bodens. Der Erfolg dieses Unterfangens ist indes ungewiss. So ist auch eine Auflösung der Handelsspanne über die Unterseite nicht auszuschließen. Bereits Ende des Jahres 2025 versuchte die SAP-Aktie über eine Handelsspanne in den Grenzen 200 Euro bis 215 Euro eine Bodenbildung. Der damalige Versuch scheiterte.

Kurzum

Die Chance auf eine Bodenbildung ist da. Für die SAP-Aktie muss es nun über die 180 Euro gehen, um das Vorhaben zu forcieren. Ein Rücksetzer unter die 160 Euro würde weitere Abgaben in Richtung 140 Euro provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zwar unlängst ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie, senkten aber gleichzeitig das Kursziel für die Aktie von 255 Euro auf 205 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt






