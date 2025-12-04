Dax mit neuer Hoffnung auf Jahresendrallye: SAP – Ist endlich der Boden erreicht? So könnte es weitergehen

Dax mit neuer Hoffnung auf Jahresendrallye

© KI-gestützte Illustration
Ergreift der Dax doch noch die Chance, eine Jahresendrallye zu installieren?

Im frühen Donnerstagshandel (04. Dezember) rückt der Index zumindest in Richtung 23.900 Punkte vor. Damit kommen die 24.000 Punkte so langsam aber sicher in Sicht- und Reichweite. Und über diese Hürde muss es gehen, wenn es in diesem Jahr noch etwas mit der Jahresendrallye werden soll. 

Der Dax profitiert zur Stunde von starken Auto-Aktien. Nachrichtenbedingt verzeichnen Volkswagen, BMW & Co. im frühen Donnerstagshandel satte Aufschläge. Von diesen kann unsere heutige Protagonistin – die SAP-Aktie – nur träumen.

SAP - Ist endlich der Boden erreicht? So könnte es weitergehen

In der letzten Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  an dieser Stelle vom 25. November überschrieben wir mit „(K)Ein Ende des Debakels abzusehen. Die nächsten Kursziele“. Zum damaligen Zeitpunkt drohte der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung von 200 Euro. Zuvor musste die SAP-Aktie den außerordentlich wichtigen Kursbereich von 209 Euro aufgeben. 

SAP Aktienchart

In den letzten Handelstagen entwickelte sich ein zähes Ringen. Der SAP-Aktie gelang es, sich wieder in Richtung 209 Euro zu orientieren und diesen Widerstand unter Druck zu setzen. Aktuell läuft der Versuch, das Cluster aufzubrechen. Noch fehlt es den Bemühungen jedoch an Dynamik und Durchschlagskraft. In diesem Punkte muss die Aktie nachbessern. Und das im besten Fall schleunigst. 

Zusammengefasst 

SAP-Konkurrent Salesforce legte zuletzt robuste Ergebnisse vor und gab einen positiven Ausblick. Vor allem die Produkte der US-Amerikaner mit KI-Bezug erfreuen sich großer Nachfrage. Bei SAP schwingt hingegen die Sorge mit, dass die Walldorfer den Anschluss an den rasenden KI-Zug verpassen könnten. Der Markt wartet auf Signale von SAP, das dem nicht so ist.

Aus charttechnischer Sicht muss es für die Aktie darum gehen, die 209 Euro zurückzuerobern. Ein dynamischer Ausbruch wäre ideal, doch es sieht stattdessen nach einer sehr zähen Angelegenheit aus. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 225 Euro. Rücksetzer unter die 200 Euro sollten hingegen unter allen Umständen vermieden werden, anderenfalls könnte es für die Aktie rasch in Richtung 185 Euro  / 175 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“. Das Kursziel senkten die Analysten hingegen von 310 Euro auf 290 Euro. 
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
