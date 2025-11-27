Dax nimmt die 24.000 ins Visier: Ist RWE nach dem Rücksetzer wieder ein Kauf?

Dax nimmt die 24.000 ins Visier

Wird das doch noch etwas mit der Jahresendrallye im Dax? Der Index lässt zumindest nichts unversucht, um das Szenario einer Jahresendrallye am Leben zu halten.
In den letzten Handelstagen stabilisierte sich die Lage im Dax. Der Index ist zudem drauf und dran, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Im frühen Donnerstagshandel notiert er im Bereich von 23.800 Punkten. Damit erhöhen sich die Chancen für einen Test der Marke von 24.000 Punkten. Ein solcher Vorstoß könnte die von vielen noch immer erwartete Jahresendrallye initiieren. Es bleibt also spannend.
Am heutigen Donnerstag wird der Dax jedoch ohne die Unterstützung der US-Indizes auskommen müssen. In den USA bleiben die Börsen aufgrund eines Feiertags (Thanksgiving) geschlossen.

Die RWE-Aktie hat indes ihren Schwung verloren. Kann sie sich noch einmal für einen Jahresendspurt aufraffen?

Ist RWE nach dem Rücksetzer wieder ein Kauf?

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) verzeichnete in den letzten Tagen Gewinnmitnahmen. Das markante Zwischenhoch bei 46,9 Euro thront imposant über dem Kursverlauf der Aktie. Die Kursentwicklung der letzten Tage kann man allerdings in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (orange dargestellt) pressen. Das nährt wiederum die Hoffnung auf einen erneuten Test des kürzlich ausgebildeten November-Hochs.

RWE Aktienchart

Es gilt allerdings auch die Unterseite im Auge zu behalten. Um eine rasche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, sollte es für die Aktie jedoch nicht mehr allzu weit gen Süden gehen. Im besten Fall endet der Rücksetzer im Kursbereich 42,2 Euro / 41,5 Euro. Bei einem Rücksetzer unter die 40 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Ein neues 52-Wochen-Hoch muss her, um die Tür in Richtung 50 Euro aufzustoßen. 

Zusammengefasst

Nach der Zwischenrallye auf 46,9 Euro konsolidiert die Aktie. Bislang vollzieht sich die Konsolidierung in geordneten Bahnen. Dennoch gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. Unter fundamentalen Aspekten macht RWE unverändert einen sehr robusten Eindruck.

Aktuelle Analystenstimmen

Unverändert sehr optimistisch sind die Analysten von Jefferies. Ihr Votum lautet nach wie vor „buy“ und das Kursziel 54 Euro. Etwas bedeckter halten sich hingegen die Analysten der kanadischen RBC. Deren Votum lautet zwar „outperform“, das Kursziel für die Aktie aber „nur“ 44 Euro.
Bn-Redaktion/mt
