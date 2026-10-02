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DAX-Prognose: Dreht jetzt der Index?

Commerzbank mit dramatischem Trendbruch 02.10.2026, 11:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX-Prognose: Dreht jetzt der Index? Commerzbank mit dramatischem Trendbruch
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© Börsennews / SB
Der DAX steuert auf einen richtungsweisenden Wochenschluss zu. Nach dem gestrigen Ausflug unter die Marke von 25.000 Punkten ist der deutsche Leitindex im frühen Freitagshandel um Wiedergutmachung bemüht. Ob das Unterfangen gelingt, hängt nicht zuletzt vom US-Arbeitsmarktbericht für September ab.
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Name Aktuell Diff. Börse
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Commerzbank 39,08 EUR -0,93 % Lang & Schwarz
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DAX-Prognose: Könnte der DAX jetzt nach oben abdrehen?

Noch ist es verfrüht, um von einer Trendwende zu sprechen. Dass der Index den knackigen Rücksetzer auf 24.850 Punkte so imposant kontern konnte und nicht weiter ins Rutschen kam, nährt zumindest die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Aus charttechnischer Sicht hätte der DAX Luft, um bis auf 26.500 Punkte zu laufen. Unter die 24.850 Punkte sollte es dann aber nicht mehr gehen.

Sinkende Anleiherenditen schieben DAX an

Die Ölpreise geben derzeit nach. So notiert Brent-Öl zur Stunde unterhalb von 100 US-Dollar. Die hohen Ölpreise waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Renditen der (US-)Staatsanleihen nach oben schossen und so zur Belastung für die Aktienmärkte wurden. Derzeit geben Ölpreise und Anleiherenditen nach. Der DAX zieht daraus neue Kraft.

US-Arbeitsmarktbericht entscheidet über das Wochenfinale

Die Sorgen vor steigenden Zinsen belasten das Handelsgeschehen. Die zuletzt veröffentlichten PCE-Daten vermochten es nicht, diese Sorgen zu vertreiben. Ganz im Gegenteil. Nun kommt mit dem US-Arbeitsmarktbericht das nächste für die US-Notenbank eminent wichtige Datenpaket. Treiben die Arbeitsmarktdaten die Erholung im DAX weiter an? In Kürze wird man es wissen.

Chartanalyse

Einzelne DAX-Aktien senden charttechnische Warnzeichen

Die zurückliegende Schwächephase hat die Chartbilder einiger DAX-Werte massiv ramponiert. Dazu zählt auch das der Commerzbank. Die Aktie des Finanzinstituts stemmte sich bis zuletzt gegen eine drohende Korrektur. Doch der Wind hat sich gedreht. Aktuell dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Der obere Chart macht deutlich, dass mit dem Kursbereich von 40 Euro ein zentraler Unterstützungsbereich unterschritten wurde. Dort treffen Horizontalunterstützung und Aufwärtstrend aufeinander. Ein deutlicher Rücksetzer unter diese Kreuzunterstützung würde den Chart destabilisieren und weitere Abgaben auf 37,5 Euro bis 35 Euro provozieren. Nur eine rasche Rückkehr der Aktie über die 40 Euro könnte dieses Szenario abwenden.

Gegenwind gab es auch von Analystenseite. Die Analysten der kanadischen RBC stuften die Aktie von „outperform“ auf „sector perform“ herab. Das Kursziel senkten sie von 43 Euro auf 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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