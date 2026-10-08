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DAX rutscht unter die 25.000er Marke

Für die Mercedes-Benz-Group-Aktie wird es jetzt brenzlig 08.10.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX rutscht unter die 25.000er Marke: Für die Mercedes-Benz-Group-Aktie wird es jetzt brenzlig
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© Mercedes Benz Group
Im frühen Donnerstagshandel liegt der deutsche Leitindex unterhalb von 25.000 Punkten. Bereits in den letzten Tagen zeigte sich, dass es dem DAX in dieser Phase an Aufwärtsdynamik mangelt.
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Und so könnte der vergebliche Versuch, die 25.500 Punkte zurückzuerobern, für längere Zeit das letzte „Lebenszeichen“ des Index gewesen sein.

Mal wieder die Ölpreise!

Sucht man nach den potenziellen Belastungsfaktoren für den DAX, wird man einmal mehr bei den Ölpreisen fündig. Brent-Öl und WTI-Öl legten zuletzt deutlich zu. Vor allem entwickelt dabei Brent-Öl zunehmend Aufwärtsdynamik. Zur Stunde notiert der Ölpreis wieder bei 104 US-Dollar. Eine Bewegung auf 110 / 115 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Die geopolitische Gemengelage treibt die Ölpreise an. Zudem bedroht ein Tropensturm die Ölproduktion im Golf von Mexiko.

Dass die Marktakteure hochgradig nervös sind, verdeutlicht auch der hohe Spread zwischen Brent-Öl und WTI-Öl. Dieser ist mit aktuell über 12 US-Dollar komfortabel zweistellig. In „normalen“ Börsenphasen sind 2 bis 4 US-Dollar üblich.

Die hohen Ölpreise schieben unablässig die Anleiherenditen an. So treiben unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen ihren Ausbruch über die 5,3 Prozent konsequent voran.

Steht der DAX vor einer Ausdehnung der Korrektur?

Der erneute Rücksetzer unter die 25.000er Marke ist ein Warnzeichen. Der letzte Schwächeanfall wurde kompensiert. Der DAX drehte zugig nach oben ab. Das wäre aus bullischer Sicht auch dieses Mal das Gebot der Stunde. Ob es gelingt, bleibt abzuwarten. Auf der Unterseite liegen potenzielle Bewegungsziele bei 24.850 Punkten und 24.650 Punkte.

Für die Mercedes-Benz-Group-Aktie wird es jetzt brenzlig

Die charttechnische Verfassung der Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) verschlechterte sich in den letzten Monaten nachhaltig. Zuletzt ging mit den 44,5 Euro eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Und dabei muss es nicht bleiben, steht doch mit dem Kursbereich von 40 Euro die nächste Unterstützung unter Druck.

Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um das Ausmaß der Kursschwäche zu veranschaulichen und gleichzeitig zu verdeutlichen, wohin die Reise für die Aktie noch gehen kann, sollten die 40 Euro nicht halten. Denn in diesem Fall muss man sich über Kursbereiche um 34 Euro und 30 Euro unterhalten. Und sollte es richtig dramatisch kommen, sind auch 20 Euro nicht auszuschließen. Nur eine rasche Bewegung über die 44,5 Euro könnte diese „Schreckensszenarien“ im besten Fall abwenden.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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