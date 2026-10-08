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Vonovia-Aktie schwach

Vonovia vor dem nächsten Tief? Diese Risiken wiegen schwer 08.10.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
AI MODIFIED
© Zentrale // Simon Bierwald
Die Vonovia-Aktie steht erneut unter Druck. Steigende Renditen am Anleihemarkt belasten die Bewertung von Immobilien und erschweren die Refinanzierung. Gleichzeitig versucht der Konzern, mit seinem Dienstleistungsgeschäft zusätzliche Erträge zu erschließen. Auch politische Diskussionen sorgen für Unsicherheit.
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Zinsen bleiben das große Problem

Das aktuelle Marktumfeld setzt Immobilienwerte besonders unter Druck. Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung und erhöhen zugleich den Druck auf die Bewertung der Immobilienbestände. Bei Vonovia kommt hinzu, dass die Aktie zuletzt bereits deutlich an Wert verloren hat und sich nahe früherer Tiefstände bewegt.

Vonovia setzt auf Dienstleistungen

Um weniger stark von der Entwicklung der Immobilienbewertungen abhängig zu sein, baut Vonovia sein Dienstleistungsgeschäft aus. Über die Plattform Veveus verwaltet der Konzern Wohnungen für institutionelle Eigentümer. Das Modell benötigt vergleichsweise wenig eigenes Kapital und soll zusätzliche, wiederkehrende Erträge schaffen. Entscheidend wird sein, ob dieses Geschäft schnell genug wachsen kann, um Belastungen aus dem Kerngeschäft abzufedern.

Analysten uneinig

Bei der Einschätzung der Aktie gehen die Analystenmeinungen derzeit deutlich auseinander. JPMorgan hält trotz einer Senkung des Kursziels an einer positiven Einstufung fest. Andere Marktbeobachter sind deutlich vorsichtiger. Damit zeigt sich, wie unterschiedlich die weitere Entwicklung von Zinsen, Immobilienwerten und Verschuldung eingeschätzt wird.

Politische Risiken bleiben

Neben dem Kapitalmarkt sorgt auch die Debatte über eine mögliche Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen für Unsicherheit. Das DIW Berlin hat verschiedene Entschädigungsszenarien für eine mögliche Vergesellschaftung in Berlin untersucht. Die Diskussion könnte die Risikowahrnehmung gegenüber Immobilienkonzernen zusätzlich beeinflussen.

Blick auf die nächste Bilanz

Für die weitere Entwicklung der Vonovia-Aktie dürfte der nächste Zwischenbericht eine wichtige Rolle spielen. Dann wird sich zeigen, wie stark sich das Zinsumfeld auf die operative Entwicklung ausgewirkt hat und welche Fortschritte das Dienstleistungsgeschäft macht. Gleichzeitig bleibt die Kursentwicklung angesichts der Nähe zu früheren Tiefständen besonders im Fokus.

Bn-Redaktion/js
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