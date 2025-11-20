Verpasst? Jetzt lesen!:
Uran-Knaller von gestern – Azincourt startet 2026er-Bohroffensive
Anzeige
Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung

Infineon – Ist das endlich die Trendwende? 20.11.2025, 12:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende?
© Infineon Technologies AG / Reinraum in Dresden
Die wichtigen Nvidia-Zahlen sind da. Und die Aktienmärkte reagieren zunächst erleichtert auf die Finanzergebnisse und den starken Ausblick des KI-Highflyers. Damit wäre eine wichtige Hürde in dieser Handelswoche erfolgreich übersprungen. Die eine oder andere steht in Form wichtiger US-Daten jedoch noch an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 33,05 EUR -1,22 % Lang & Schwarz
DAX 23.378,71 PKT +0,56 % Ariva Indikation

In den letzten Handelstagen breitete sich an den Aktienmärkten eine Tristesse aus. Eine Jahresendrallye, auf die so viele Anleger und Investoren setzen, schien weit entfernt. Mit den starken Nvidia-Daten kehrt diesbezüglich ein wenig Hoffnung zurück. 

Im frühen Donnerstagshandel (20. November) gelingt es dem Dax zumindest, sich von der wichtigen 23.000er Marke abzusetzen. Das bringt zwar noch keine Trendwende, aber eine gewisse Entlastung und damit Entspannung. 

Unsere heutige Protagonistin – die Infineon-Aktie  -  verzeichnete in den letzten Tagen ein veritables Auf und Ab. Zunächst schoss die Aktie als Reaktion auf die überraschend robusten Quartalszahlen nach oben, ehe Gewinnmitnahmen und die Schwäche des Gesamtmarktes den Kurs wieder unter Druck setzten. Über die Infineon-Zahlen berichteten wir an dieser Stelle am 12. November.

Infineon - Ist das endlich die Trendwende?

Die obere Chart der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) zeigt deutlich, dass es in den letzten Monaten mehr oder weniger seitwärts ging. Die Schwankungsbreite und –freude der Aktie waren dabei beachtlich.

Infineon Technologies Aktienanalyse bei Börsennews

Mit dem Kursbereich von 34 Euro steht eine wichtige Zone im Fokus. Neben diversen Horizontallinien verläuft dort derzeit auch die 200-Tage-Linie. Ein klares bullischen Kreuzen des wichtigen Durchschnitts würde das Chartbild weiter aufhellen. Doch so wirklich überzeugend sieht der aktuelle Versuch nicht aus.

Zusammengefasst

Die Aufwärtsdynamik, die die eigenen Zahlen zwischenzeitlich auslösten, ist mittlerweile vollständig verpufft. Die Infineon-Aktie sucht nach einer klaren Richtung. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 35 Euro. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 32,5 Euro die Aktie aus charttechnischer Sicht arg in die Bredouille bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research sind nach wie vor sehr zuversichtlich. Sie stuften die Infineon-Aktie zuletzt erneut mit „outperform“ ein. Auch das Kursziel von 51 Euro wurde von Analystenseite noch einmal bestätigt. Etwas zurückhaltender ist man im Hause Goldman Sachs. Die Analysten setzten das Kursziel für die Infineon-Aktie von 43,0 Euro auf 42,5 Euro herab. Das Votum lautet indes unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

 

 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU75Y9
Ask: 1,84
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GJ0S5F
Ask: 6,21
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU75Y9 GJ0S5F. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
4 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
6 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
7 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nvidia lässt die Märkte nicht hängen: Exzellente Zahlen bringen …

10:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswert rutscht ab: Rheinmetall unter Druck – neue Ukraine-…

Gestern 20:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenoffensive im KI-Sektor: Brookfield plant Mega-AI-Fonds…

Gestern 17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wall-Street-Beben vor Nvidia-Zahlen: US-Börsen stoppen die Talfahrt…

Gestern 16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Zauber der Zahlen verflogen. Wie könnte es nun weitergehen?

Gestern 15:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. unter Druck: Der Aktie droht ein schwieriges …

Gestern 13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Xiaomi wächst zweistellig: Aktie bleibt zögerlich

Gestern 12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer