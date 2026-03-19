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Dax schwer angezählt

RWE als Fels in der Brandung 19.03.2026, 10:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax schwer angezählt: RWE als Fels in der Brandung
© Bild: istockphoto.com/kruwt
Die Aktienmärkte im Allgemeinen und der Dax im Speziellen stehen seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Vor allem die Folgen des Iran-Kriegs belasten die Indizes. In erster Linie sind hier die hohen Ölpreise als Belastungsfaktor zu nennen. Diejenigen, die noch etwas Hoffnung hatten, dass die Fed samt ihrer Projektionen die Lage stabilisieren würde, wurden gestern enttäuscht. Doch nicht nur die Ergebnisse des Fed-Termins belasteten. Der gestrige Mittwoch hatte bereits zuvor eine aus bullischer Sicht unschöne Wendung genommen, als die US-Erzeugerpreise für Februar deutlich oberhalb der Prognosen liegend veröffentlicht wurden. Die Inflation und eine restriktivere Zinspolitik der Fed waren dann auch beim Notenbank-Termin selbst die bestimmenden Themen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 57,98 EUR +1,36 % TTMzero RT
DAX 22.979,86 PKT -0,72 % Ariva Indikation

Im Ergebnis rappelte es kräftig. Dax drehte nach unten ab. Die zuvor noch zu beobachtende Erholung entpuppte sich als Strohfeuer. Statt der Marke von 24.000 Punkten stehen nun die 23.000 Punkte im Fokus. Ein Rücksetzer unter diese Marke könnte weitere Abgaben in Richtung 22.000 Punkte provozieren.

In den letzten Handelstagen sind einige Dax-Aktien ins Rutschen gekommen. Zu den wenigen Werten, die sich noch sehr stabil halten, zählt die RWE-Aktie.

RWE Chart

RWE – Aktie als Fels in der Brandung

In unserer letzten Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) an dieser Stelle am 12. März thematisierten wir die starken Zahlen des Konzerns. Die Zahlen in Kombination mit dem Ausblick machten der Aktie im Anschluss Beine. Die RWE-Aktie überwand den Widerstand bei 55 Euro und löste somit eine Konsolidierungsformation auf. Der Weg in Richtung 60 Euro war damit frei. Einen Großteil dieses Weges ist die Aktie bereits gegangen. Vor dem Hintergrund des schwachen Gesamtmarktes ist das eine beachtliche Performance.

Im besten Fall bleibt das Momentum hoch und die 60 Euro werden ebenfalls überwunden. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 55 Euro begrenzt bleiben. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 50 Euro drohen. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten nahmen die Zahlen und den Ausblick zum Anlass, um ihre Bewertungen zu prüfen. So passten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays ihr Kursziel von 60 Euro auf 62 Euro an. Das Votum lautet unverändert „overweight“. Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“. Den fairen Wert für die RWE-Aktie hoben sie von 59 Euro auf 63 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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