Anzeige
+++Hot Stock!: Das 123-Mio.-C$-Unternehmen, das ein institutionelles M&A-Vorgehen umsetzt+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
DAX sendet Warnzeichen

SAP – Frische Kaufempfehlung und höheres Kursziel zünden nicht 23.09.2026, 14:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX sendet Warnzeichen: SAP – Frische Kaufempfehlung und höheres Kursziel zünden nicht
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/13threephotography
Der deutsche Leitindex kommt nicht so recht in Schwung. Im frühen Mittwochshandel verzeichnete der deutsche Leitindex Kursverluste. Für den DAX ging es wieder unter die Marke von 25.500 Punkten. Einmal mehr wurde ein Versuch des Index, in Richtung der Marke von 26.000 Punkten vorzustoßen, somit abverkauft. Das anhaltende Unvermögen des Index, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt zur Vorsicht – der DAX sendet damit Warnzeichen aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 186,40 EUR +1,29 % TTMzero RT
DAX 25.427,00 PKT -1,02 % L&S Exchange

An der Großwetterlage hat sich nicht sonderlich viel geändert. Der Rücksetzer der Ölpreise hat erst einmal gestoppt. Und mit ihnen hat auch der Rutsch der Anleiherenditen nachgelassen. Eine abwartende Haltung dominiert seitdem das Geschehen am Ölmarkt aber auch bei den Anleihen. Letztendlich gilt das auch für den DAX. In den letzten Handelstagen bewegte sich der Index in den Grenzen 25.200 bis 25.600 Punkte seitwärts. Ausflüge über die 25.600er Marke wurden sofort wieder eingefangen. Es scheint, als würde der Markt auf den nächsten großen Impuls warten. Dieser Impuls könnte morgen kommen, stehen doch am morgigen Donnerstag einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Kurzum: Der DAX hat eine abwartende Position eingenommen. Die etwas niedrigeren Ölpreise sind bereits verarbeitet. Hier muss sich zeigen, ob die diplomatischen Bemühungen weiter voranschreiten und die Ölpreise von der nächsten Korrekturwelle erfasst werden. Allerdings sind auch eine erneute Verschärfung der Lage im  Nahen Osten und damit anziehende Ölpreise als Szenario nicht vom Tisch. Aus charttechnischer Sicht sind die Marke von 25.000 Punkten und 26.000 Punkten für den DAX von übergeordneter Bedeutung.

SAP Aktienchartanalyse

SAP – Frische Kaufempfehlung und höheres Kursziel zünden nicht

Gute Nachrichten für die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP). Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel passten sie von 210 Euro auf 220 Euro an. Die Hoffnung der Analysten ruht dabei auf den anstehenden Zahlen zum 3. Quartal.

Der Einfluss auf den Aktienkurs blieb zunächst begrenzt. Die Aktie bewegt sich noch immer innerhalb ihrer angestammten Begrenzungen 175 Euro und 192 Euro seitwärts. Erst ein dynamischer Ausbruch über eine dieser Begrenzungen würde wichtige technische Signale auslösen. So würden bei einem Ausbruch über die 192 Euro die 200 Euro und die 220 Euro als potenzielle Bewegungsziele warten, während ein Rücksetzer unter die 175 Euro den Kursbereich von 150 Euro auf den Plan rufen würde.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
BD6JGQ
Ask: 1,19
Hebel: 18,41
mit starkem Hebel
BD2S7B
Ask: 2,39
Hebel: 7,86
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD6JGQ BD2S7B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Leerverkäufe: Atos fällt auf neues Jahrestief

15:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis wankt bedenklich. Kollabiert das Edelmetall jetzt? Agnico…

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absichtserklärung: LPKF springt dank Chipkunde aus Asien an

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: 300 Millionen Euro sorgen für Schub

14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo mit Nvidia-Power: Das steht im Oktober an

14:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bundesrat: Spritpreisregel verfehlt Wirkung an der Zapfsäule

14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: 60-Millionen-Ziel sorgt für Spannung

14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zinssorgen: Gold rutscht in Richtung der 4300-Dollar-Marke

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer