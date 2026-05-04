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Dax startet robust in die neue Handelswoche

RWE – Kippt die Aktie vor den Zahlen nach unten? 04.05.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet robust in die neue Handelswoche: RWE – Kippt die Aktie vor den Zahlen nach unten?
© Author: Sabine Klobusek, RWE AG / RWE Campus Essen
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche und somit in den neuen Börsenmonat Mai. Die Gemengelage ist ambivalent. Trumps Zolldrohungen gegen EU-Autoimporte belasten zwar, entwickeln aber bislang nicht die gefürchtete Relevanz. Die leicht nachgebenden Ölpreise stützen hingegen den deutschen Leitindex.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 59,38 EUR -3,88 % Tradegate
DAX 24.276,46 PKT -0,09 % Ariva Indikation

Dem Index steht eine schwierige Handelswoche mit zahlreichen Herausforderungen ins Haus. Neben dem Iran-Krieg gilt es eine Vielzahl von Konjunkturdaten und Quartalsberichten zu bewerten. Der robuste Start in die neue Woche sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die charttechnische Lage durchaus als fragil zu bezeichnen ist. Der Dax notiert auf einem vergleichsweise exponierten Niveau. Sollten irgendwelche Ereignisse und Entwicklungen „Schockwellen“ an der Börse auslösen, könnte es für den Index rasch nach unten gehen. 

Kurzum. Der Index notiert oberhalb von 24.000 Punkten und damit auf einem aussichtsreichen Niveau. Die Chance, in Richtung 25.000 Punkte vorzustoßen, ist da. Die Unterseite sollte dennoch im Auge behalten werden. 

Unsere heutige Protagonistin – die RWE-Aktie – tut sich indes schwer damit, den wohl entscheidenden Schritt in Richtung 70 Euro zu machen. Die Aktie hängt wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung am Kursbereich 60 Euro / 61 Euro fest. Kippt die Aktie womöglich vor den Zahlen nach unten? 

RWE Aktienchart

RWE – Kippt die Aktie vor den Zahlen nach unten?

RWE wird die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 am 13. Mai veröffentlichen. Spätestens dann kommt das Kursniveau der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) auf den Prüfstand. In den letzten Wochen und Monaten lief die Aktie exzellent. Massive Kursgewinne prägten diesen Zeitraum. Der Anstieg auf 60 Euro / 61 Euro bildet die bis dato letzte Etappe der Rallye. Um dieser Rallye ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, bedarf es einer Kraftanstrengung - die Aktie muss sich von den 60 Euro lösen, um den Weg in Richtung 70 Euro zu ebnen. Der Kursbereich von 55 Euro / 54 Euro hat zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten einmal mehr ihr Votum „overweight“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 66 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bleiben vorsichtig. Ihr Votum lautet „market-perform“ und das Kursziel 57 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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