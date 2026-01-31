Anzeige
Dax stolpert ins Wochenende

Deutsche Bank nach Zahlen wieder obenauf 31.01.2026, 08:55 Uhr

© Bild: istockphoto.com/Goran Jakus Photography
Die abgelaufene Handelswoche hatte es in sich. Die Bandbreite der Themen ist bzw. war immens. Neben der Geopolitik hielten vor allem zahlreiche Quartalsergebnisse die Marktakteure in Atem. Nicht alle Unternehmen wussten mit ihren Zahlen zu gefallen. Die Quittung folgte auf dem Fuß. So wurden unter anderem Microsoft und SAP für ihre ambivalenten Zahlen abgestraft. Andere Unternehmen machten es besser. So setzte nach der Zahlenveröffentlichung bei IBM eine gewaltige Kursrallye ein. Dass diese zwischenzeitlich zum größtenteils wieder abverkauft wurde, ist die andere Seite der Medaille.
Das Thema Geopolitik sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. Die USA verlegen Truppen in die Golfregion und drohen dem Iran. Die Ölpreise schossen nach oben. Die Gold- und Silberpreise ebenfalls. Zumindest bei den Edelmetallen setzten zwischenzeitlich kräftige Gewinnmitnahmen ein, sodass sich die Gemüter erst einmal wieder abkühlten. 

Der Dax hat unter der Woche den Kontakt zu den 25.000 Punkten verloren. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 24.000 Punkte sollte nicht überraschen. Auch eine Bewegung unter die 24.000er Marke sollte nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Angesichts der aktuellen geopolitischen Gemengelage dürfte es für den Dax schwer werden, kurzfristig Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Deutsche Bank nach Zahlen wieder obenauf

Auch hinter der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) liegt eine ereignisreiche Handelswoche. Das Finanzinstitut legte starke Finanzergebnisse vor, die aber in Anbetracht der Nachricht, dass Geschäftsräume der Bank durchsucht wurden, etwas untergingen.

Chartanalyse

Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die starken Finanzergebnisse für das Jahr 2025. Die Deutsche Bank verzeichnete in 2025 einen Vorsteuergewinn in Höhe von 9,731 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zu 2024 ein sattes Plus von 84 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 7,139 Mrd. Euro – ein Plus von 104 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.

Zusammengefasst

Die Deutsche Bank legte exzellente Ergebnisse vor. Nach einer kurzen Orientierungsphase fasste der Markt wieder Mut. Die Aktie bewegt sich aktuell zwischen den relevanten Kursbereichen von 32 Euro und 34 Euro. Ein Ausbruch über die 34 Euro würde die Rallye wieder aktivieren und der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 37 Euro eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Bereich von 30,8 Euro zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls wäre Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
