Anzeige
+++Pelican AI: +34,75 % in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?+++
Portfolio Tracker
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
DAX trotzt schwachem US-Tech-Sektor

Bayer – Aktie lässt nichts anbrennen. Nun auf 60 Euro? 14.11.2026, 09:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX trotzt schwachem US-Tech-Sektor: Bayer – Aktie lässt nichts anbrennen. Nun auf 60 Euro?
AI MODIFIED
© Bild: stockphoto.com/Gerd Harder
Der DAX geht mit einer robusten Freitagsperformance ins Wochenende. Der Wochenschluss im Bereich von 26.700 Punkten hält die Tür für eine Jahresendrallye offen. Ein Selbstläufer wird diese jedoch nicht. Nicht zuletzt die explosive Gemengelage im US-Technologiesektor wirkt sich belastend auf den DAX aus. Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 56,59 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

US-Erzeugerpreisdaten überraschen positiv

Die am Freitag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Oktober konnten positiv überraschen. Sie blieben mit einem Anstieg von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat leicht unterhalb der Erwartungen (0,4 Prozent). Auch die Kernrate wusste zu gefallen. Mit einem Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum September lag sie im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig reduzierte sie sich im Vergleich zu der vorherigen Veröffentlichung (+0,8 Prozent) im September. Entwarnung kann dennoch nicht gegeben werden.

US-Technologiesektor sorgt weiter für Unruhe

Nervosität dominiert das Handelsgeschehen im US-Technologiesektor. Immer wieder kommt es hier zu Verkaufswellen. Nicht zuletzt die im gestrigen Kommentar thematisierte Situation bei Nvidia schürt diese Nervosität. Dagegen lässt der Abschluss der Bodenbildung im US-Technologiesektor nach wie vor auf sich warten.

Zusammenfassung

Hinter dem DAX liegt eine ereignisreiche Handelswoche. Zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen sowie wichtige US-Preisdaten bestimmten das Handelsgeschehen. Darüber hinaus sorgte der Nvidia-Knall für jede Menge Gesprächsstoff. Der Wochenschluss oberhalb von 26.700 Punkten bringt den deutschen Leitindex in Bezug auf die nächste Handelswoche in eine recht komfortable Ausgangsposition.

Chartanalyse

Bayer – Aktie lässt nichts anbrennen. Nun auf 60 Euro?

Die Bayer-Aktie ließ in den letzten Tagen nichts anbrennen. Ein starker Newsflow trieb die Aktie vehement an. Im Ergebnis knackte die Bayer-Aktie den wichtigen Widerstandsbereich von 55 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar definiert – Bayer muss nun den Kursbereich von 60 Euro in Angriff nehmen. Trotz der zurückliegenden Erholung hat die Bayer-Aktie noch ordentlich Luft nach oben.

Seit Ende Oktober legte die Bayer-Aktie um mehr als 25 Prozent zu. Mit Gewinnmitnahmen muss nun zwar verstärkt gerechnet werden, doch das Momentum ist noch intakt. Im oberen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis kristallisieren sich potenzielle Kursziele deutlich heraus. Neben den 60 Euro könnte es nun auch auf 68 Euro gehen. Dort liegt die Doppeltopformation aus dem Jahr 2022.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research werden optimistischer. Sie hoben das Kursziel von 60 Euro auf 65 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ546U
Ask: 2,57
Hebel: 21,98
mit starkem Hebel
BE2L66
Ask: 11,97
Hebel: 4,72
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ546U BE2L66. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bahn: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen auf Betrieb Hauptdiskussion
2 Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Gutachten der Wirtschaftsweisen Hauptdiskussion
3 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro Hauptdiskussion
4 Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an Hauptdiskussion
6 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AMD-Aktie: Warum die AMD-Aktie jetzt um jeden Cent kämpfen muss

Gestern 13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Richtungsweisende Wende oder nächster Absturz?

Gestern 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursverluste nehmen kein Ende: Für die Rheinmetall-Aktie könnte es…

Gestern 9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bloom-Energy-Aktie bricht ein: Nvidia-Schock überschattet 38-…

Freitag 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Blockade: Ölpreis rutscht die zweite Woche ab

Freitag 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bauverzug: Nebius sackt erneut zweistellig ab

Freitag 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Exportangst: AMD bricht um fast zehn Prozent ein

Freitag 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fregatten-Zweifel: Rheinmetall fällt auf 21-Monats-Tief

Freitag 16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer