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Bauverzug

Nebius sackt erneut zweistellig ab 13.11.2026, 17:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bauverzug: Nebius sackt erneut zweistellig ab
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Verzögerte Rechenzentren drücken den KI-Cloud-Anbieter erneut tief ins Minus. Weil Stromanschlüsse fehlen, rutscht ein Teil geplanter Kapazität ins Jahr 2027 – während Microsoft seine Partner offenbar auf den Prüfstand stellt. Auch IREN und CoreWeave geraten unter Druck.
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Nebius Group Registered (A) 103,24 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
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Der Ausverkauf bei Nebius geht in die zweite Runde. Nachdem die Aktie des KI-Cloud-Anbieters am Donnerstag nach Vorlage der Quartalszahlen um fast 17 Prozent abgestürzt war, verliert sie am Freitag weitere knapp 12 Prozent auf 103,58 Euro – zwischenzeitlich rutschte sie mit 98,66 Euro sogar unter die Marke von 100 Euro. Mit Nebius geraten auch IREN und CoreWeave unter Druck, die wie Nebius an Microsoft als Großkunden hängen.

Strom fehlt, Kapazität rutscht ins Jahr 2027

Auslöser ist nicht die Nachfrage, sondern der Bau. Im dritten Quartal steigerte Nebius den Umsatz um mehr als 570 Prozent auf rund 981 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Verzögerungen bei angemieteten Rechenzentren von Drittanbietern verschieben jedoch einen Teil der für 2026 geplanten Kapazität in das erste Halbjahr 2027. Beim Umsatz peilt das Unternehmen für 2026 nur noch das untere Ende der Spanne von 3 bis 3,4 Milliarden US-Dollar an. Betroffen ist etwa ein 300-Megawatt-Standort in Vineland im US-Bundesstaat New Jersey, der auf seinen Stromanschluss wartet – ausgerechnet mit Microsoft als wichtigem Kunden. Die Verträge seien weiterhin gültig, storniert worden sei keine Kapazität, betont Nebius; die eigenen Baustellen lägen im Plan oder sogar davor.

Aus Anlegersicht passt das Zahlenwerk selbst durchaus ins Bild: Die Quartalszahlen seien gut gewesen, wird angemerkt, mit Blick auf die Umsatzziele für 2027 sei kein Grund zur Panik erkennbar. Schwerer wiegt die Verschiebung.

Ich hätte von Nebius eine bessere Performance erwartet, dass da Dinge verschoben wurden ist bedenklich. Wie gesagt man muss ja im vergleich zu den anderen sehen.

@AlexBroker23 in YANDEX

Mehrere Aktionäre halten dagegen: Die Nachfrage nach Rechenzentren übersteige das Angebot weiterhin deutlich, an der fundamentalen Lage habe sich nichts geändert, der Kursrutsch sei übertrieben. Der Ton bleibt trotzdem angespannt.

IREN hängt am selben Großkunden

Wie eng die Neocloud-Anbieter miteinander verbunden sind, zeigt der Blick auf IREN. Der frühere Bitcoin-Miner hat mit Microsoft einen Fünfjahresvertrag über rund 9,7 Milliarden US-Dollar für Nvidia-GB300-Systeme geschlossen und mit dem Softwarekonzern bereits einen überarbeiteten Zeitplan für sein Projekt in Texas vereinbart, der die Fertigstellung um Wochen oder Monate verzögern könnte. Berichten aus der vergangenen Woche zufolge will Microsoft die Zahl seiner Neocloud-Partner verringern und stärker auf eigene Rechenzentren setzen; bestätigt hat der Konzern das nicht. Die IREN-Aktie verliert am Freitag knapp 10 Prozent auf 16,02 Euro, CoreWeave – dort stand Microsoft im zweiten Quartal für 36 Prozent des Umsatzes – büßt gut 10 Prozent auf 45,97 Euro ein. Nebius trifft es damit am härtesten.

Auf Aktionärsseite kreist die Debatte bei IREN deshalb um den Wert der Verträge. Die eine Seite verweist auf den Auftragsbestand, die langfristigen Vereinbarungen mit Microsoft und die Vorauszahlungen der Kunden; Skeptiker wenden ein, solche Abkommen seien erst etwas wert, wenn sie tatsächlich erfüllt würden. Dass der Rückschlag alle Neoclouds zugleich erfasst, gilt mehreren Anlegern als Zeichen, dass der Markt die Branche als Ganzes neu bewertet. Die Stimmung ist gereizt und deutlich gespalten.

Bis zu 45 Milliarden Dollar Investitionen im Jahr 2027

Zur Verschiebung kommt der Kapitalbedarf. Für 2026 plant Nebius nun Investitionen von rund 27 Milliarden US-Dollar statt zuvor 20 bis 25 Milliarden, für 2027 sollen es 40 bis 45 Milliarden sein – deutlich mehr als am Markt erwartet. Der Umsatz soll 2027 auf 12 bis 13 Milliarden US-Dollar steigen. 75 bis 85 Prozent der Ausgaben 2027 sollen über Vorauszahlungen der Kunden und besicherte Finanzierungen auf Basis bestehender Verträge gedeckt werden, unter anderem mit Microsoft und Meta. Vor Steuern will das Unternehmen bis Ende 2027 die Gewinnschwelle erreichen.

Diese Rechnung wird unter Investoren intensiv nachvollzogen. Kurs-Optimisten verweisen auf den hohen Anteil der Vorauszahlungen, der den Großteil der Investitionen absichere. Skeptiker sehen die Finanzierung dennoch als Unsicherheitsfaktor – zumal die Grafikprozessoren nach einigen Jahren ersetzt werden müssten und damit erneut Milliarden fällig würden. Das Bild bleibt vorsichtig.

Rund 28 Prozent unter dem Wochenhoch

Dass sich die Verluste nicht eingrenzen lassen, liegt auch am Umfeld, das die Zweifel an den Neoclouds zusätzlich verstärkt. Der Nasdaq 100 gibt rund 2,3 Prozent nach, Nvidia verliert nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang 4,5 Prozent auf 144,29 Euro – der Chipkonzern war Ende Juni selbst mit rund 329 Millionen US-Dollar an Nebius beteiligt. Zudem hat der als „Big Short“-Investor bekannte Michael Burry seine Wetten auf fallende Kurse beim Nasdaq 100 verdoppelt. Vom Wochenhoch bei 143,70 Euro hat sich die Nebius-Aktie damit um rund 28 Prozent entfernt, vom Jahreshoch bei 249,40 Euro um fast 60 Prozent.

Unter Anlegern richtet sich der Blick bereits auf die kommende Woche: Die Quartalszahlen von Nvidia und der erwartete Börsengang von Anthropic könnten zum Taktgeber für den gesamten KI-Sektor werden. Wer den Kursrutsch als Korrektur überzogener KI-Erwartungen deutet, rechnet mit weiterem Gegenwind; wer ihn für eine reine Marktreaktion ohne fundamentalen Anlass hält, setzt auf eine Gegenbewegung. Zwischen Ernüchterung und Durchhaltewillen bleibt die Stimmung damit fragil.

Bn-Redaktion/sb
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