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Outlook offline

Microsoft kämpft gegen Cloud-Ausfall 13.11.2026, 15:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Outlook offline: Microsoft kämpft gegen Cloud-Ausfall
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Outlook, Teams und Copilot fielen weltweit stundenlang aus, erst am Freitagnachmittag meldet der Softwarekonzern spürbare Fortschritte. Die Aktie gab zeitweise gut 3 Prozent nach, hat das Minus inzwischen aber deutlich eingegrenzt. Warum Aktionäre die verhaltene Kursreaktion so unterschiedlich deuten – und welche grundsätzliche Frage der Ausfall für Firmenkunden aufwirft.
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Seit Donnerstagabend sind Unternehmen rund um den Globus von ihren Postfächern abgeschnitten. Die Großstörung im Cloud-Paket Microsoft 365 legte über viele Stunden auch Funktionen von Teams und den KI-Assistenten Copilot lahm, erst am Freitagnachmittag meldet der Softwarekonzern spürbare Fortschritte. Die Microsoft-Aktie rutschte im Tagesverlauf zeitweise um gut 3 Prozent auf rund 506 US-Dollar ab, hat das Minus inzwischen aber auf etwa 1 Prozent bei knapp 518 Dollar eingegrenzt. Unter Aktionären sorgt gerade diese verhaltene Reaktion für Gesprächsstoff.

Überlasteter Verbindungsprozess legt Server lahm

Begonnen hatten die Probleme am Donnerstag gegen 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Exchange-Postfächern in den USA. Wenig später warnte Microsoft, dass Nutzer in allen Regionen betroffen sein könnten. Zur Spitze zählte das Portal Downdetector allein für Outlook rund 130.000 Störungsmeldungen. Nach Angaben der Microsoft-Ingenieure war auf den Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Unternehmensangaben nicht.

Mehrere Reparaturversuche scheiterten zunächst. Inzwischen ist Teams weitgehend nutzbar, auch Outlook läuft deutlich stabiler – vollständig behoben ist der Ausfall aber noch nicht. Aus Anwendersicht deckt sich das mit der Lage: Ab dem Mittag kamen die ersten Mails wieder durch, andernorts konnte von einem funktionierenden Postfach noch keine Rede sein. Für einen Weltmarktführer sei ein derart langer Ausfall ein Offenbarungseid, lautet ein bissiger Einwand. Der Ton unter Aktionären ist entsprechend gereizt.

Aktie macht den Großteil des Rutschs wett

Die Gereiztheit steht in auffälligem Kontrast zum Kursverlauf. Am Donnerstag, als die Probleme bereits begonnen hatten, schloss die Aktie sogar leicht im Plus bei rund 523 Dollar. Am Freitag ging es zeitweise bis auf gut 506 Dollar abwärts, zuletzt notierte das Papier bei knapp 518 Dollar. Im Wochenverlauf summiert sich das Minus damit auf rund 2,5 Prozent.

Gerade diese Gelassenheit wird auf Anlegerseite unterschiedlich gedeutet. Skeptiker halten den Rückgang angesichts eines weltweiten Ausfalls für auffallend moderat: Der Imageschaden könne Microsoft teuer zu stehen kommen, und je länger die Störung andauere, desto größer werde er. Vor der US-Eröffnung wurde deshalb mit einer weiteren Abwärtsbewegung gerechnet, sollte der Konzern das Problem nicht rechtzeitig in den Griff bekommen. Gelassenere Aktionäre halten dagegen, eine solche Panne könne jedem Anbieter passieren. Am US-Markt würden negative Nachrichten inzwischen ohnehin schnell abgehakt, eine Kurslücke nach unten dürfte rasch wieder gekauft werden. Die Stimmung bleibt damit gespalten – zwischen der Sorge um das Vertrauen der Kunden und dem Zutrauen in die Marktmacht des Konzerns.

Wer eigene Systeme betreibt, kommt glimpflich davon

Wie tief die Abhängigkeit von Microsoft reicht, zeigt der Blick auf die Folgen. Die Bundesregierung geht von einer großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus. Auch Schnittstellen zu KI-Diensten wie Anthropic waren zeitweise gestört. Glimpflich davon kam, wer kritische Abläufe auf eigener Infrastruktur betreibt: Bei der Lufthansa lief der Flugverkehr ohne Einschränkungen, der Netzbetreiber E.ON verweist auf die strikte Trennung von Büro-IT und Netzsteuerung. Bei der Commerzbank war zwar die interne Kommunikation gestört, die Bankfunktionen liefen aber weiter.

Aus Anlegersicht rührt der Ausfall damit an eine grundsätzliche Frage: Ein Konzern, der seine Kunden möglichst vollständig an die eigene Plattform binden wolle, müsse auch entsprechend verlässlich liefern.

Ich mache mir eher Gedanken darüber, ob der heutige Ausfall der Dienste von Microsoft ein Umdenken in der Wirtschaft vorantreibt, dass man sich nicht alleinig auf MS verlassen sollte und man das Risiko verteilt.

@Nordlicht_89 in MICROSOFT

Ansätze für ein solches Umdenken gibt es in Europa bereits: Das Cyber-Kommando der Schweizer Armee und die Landesverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern haben sich für Open-Source-Alternativen entschieden. Die Debatte um digitale Souveränität könnte durch den neuen Ausfall weiter Auftrieb erhalten. Ob ein Anbieterwechsel die bessere Lösung wäre, wird auf Aktionärsseite allerdings bezweifelt – gleichwertige Alternativen seien kaum in Sicht. Zusätzliches Gewicht bekommt die Diskussion, weil Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste erst Ende August über Stunden ausgefallen waren. Einen ausführlichen Bericht zur Ursache hat der Konzern angekündigt.

Bn-Redaktion/sb
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