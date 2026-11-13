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E.ON-Aktie im Höhenflug

Jetzt winkt ein Milliardendeal mit der Bundesregierung! 13.11.2026, 16:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E.ON-Aktie im Höhenflug: Jetzt winkt ein Milliardendeal mit der Bundesregierung!
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© Foto von Lorna Pauli
Die E.ON-Aktie gehört am Freitag zu den stärksten Werten im DAX und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt ein möglicher Milliardendeal mit der Bundesregierung, der dem Energiekonzern viel Geld einbringen könnte. Im Mittelpunkt steht eine Beteiligung an einem Unternehmen, das auch für die militärische Nutzung der Atomenergie zunehmend wichtig wird.
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RWE 59,62 EUR -0,10 % Lang & Schwarz
E.ON 19,44 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
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Bundesregierung plant offenbar Milliardendeal

Nach Berichten zufolge, erwägt die Bundesregierung, die gemeinsamen Anteile von E.ON und RWE am Urananreicherungsunternehmen Urenco zu übernehmen. Im Haushaltsentwurf für 2027 ist dafür offenbar ein Betrag von vier Milliarden Euro vorgesehen. Die beiden Energiekonzerne halten zusammen ein Drittel an Urenco. Eine offizielle Bestätigung des geplanten Geschäfts steht allerdings noch aus.

 

Atom-U-Boote spielen wichtige Rolle

Hinter dem möglichen Verkauf steckt auch eine brisante geopolitische Entwicklung. Urenco, bislang vor allem auf die zivile Nutzung der Kernenergie ausgerichtet, soll künftig stärker im militärischen Nuklearbereich tätig werden. Dabei geht es unter anderem um Uran für britische Atom-U-Boote. Für E.ON und RWE könnte dies ein zusätzlicher Grund sein, sich von ihrer Beteiligung zu trennen.

 

E.ON-Aktie gehört zu den DAX-Gewinnern

An der Börse kommt die Entwicklung offenbar gut an. Am Freitagmittag steigt die E.ON-Aktie um 1,49 Prozent auf 19,44 Euro und belegt damit zwischenzeitlich den zweiten Platz im DAX. Besonders bemerkenswert: Mit einem 52-Wochen-Hoch von 19,79 Euro ist der bisherige Jahreshöchststand bereits in Reichweite. Der Gesamtmarkt bewegt sich währenddessen kaum.

 

Vier Milliarden Euro sorgen für Fantasie

Ein erfolgreicher Verkauf könnte E.ON und RWE zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnen. Das Geld ließe sich beispielsweise für Investitionen, den Schuldenabbau oder andere strategische Vorhaben einsetzen. Wie hoch der tatsächliche Erlös für E.ON ausfallen würde, bleibt allerdings offen. Die vier Milliarden Euro sind bislang lediglich als Haushaltsposten bekannt, nicht als verbindlich vereinbarter Kaufpreis.

Anleger blicken auf die nächste Hürde

Für die E.ON-Aktie könnte der mögliche Deal zu einem wichtigen Kurstreiber werden. Entscheidend dürfte zunächst sein, ob die Bundesregierung ihre Pläne bestätigt und welche Konditionen tatsächlich vereinbart werden. Charttechnisch rückt unterdessen die Marke von 19,79 Euro in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Anstieg über das bisherige 52-Wochen-Hoch könnte weitere Käufer anlocken. Scheitert der Milliardendeal, wäre dagegen auch Enttäuschungspotenzial vorhanden.

Bn-Redaktion/hm
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