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Fregatten-Zweifel

Rheinmetall fällt auf 21-Monats-Tief 13.11.2026, 16:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fregatten-Zweifel: Rheinmetall fällt auf 21-Monats-Tief
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© BörsenNEWS.de
Ein US-Analysehaus hält beim nächsten großen Kriegsschiff-Auftrag der Bundeswehr Verzögerungen für möglich – und trifft damit einen wunden Punkt. Nach zwei gesenkten Jahresprognosen binnen drei Monaten reagieren Anleger empfindlich, sobald ein weiteres Fragezeichen auftaucht. Ob der Ausverkauf zu weit geht, darüber gehen Meinungen weit auseinander.
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Neue Zweifel am Fregattenprojekt F127 haben die Rheinmetall-Aktie am Freitag auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gedrückt. Am Nachmittag lag das Papier zeitweise 2,4 Prozent im Minus und rutschte bis auf 749,80 Euro, inzwischen hat es den Verlust auf 1,2 Prozent bei 760,55 Euro eingegrenzt. Unter Aktionären wächst der Eindruck, dass jede weitere Unsicherheit bei Großaufträgen derzeit sofort auf den Kurs durchschlägt.

Bernstein hält Verzögerung bei F127 für möglich

Auslöser ist eine Studie von Bernstein Research. Das Analysehaus beließ die Einstufung zwar auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 1000 Euro – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Sie erinnert jedoch an das Fregattenprojekt F126, an dem Rheinmetall beteiligt war und das der Bund im Juni gestoppt hat. Stattdessen werden bei TKMS inzwischen acht Fregatten des Typs MEKO A-200 beschafft. Ein ähnliches Schicksal sei bei der F127 nicht ausgeschlossen: Zwar glaube Bernstein weiter an den Auftrag, eine Verzögerung oder ein kleinerer Umfang wäre aber keine Überraschung, da Deutschland bei den Militärausgaben disziplinierter werde. Fundamental wären die Folgen eher gering, an der Börse könnten sie dagegen schwerer wiegen, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leide. Auch TKMS, ebenfalls an der F127 beteiligt, gibt 2,7 Prozent auf 74,80 Euro nach.

Aus Anlegersicht fügt sich das in das Bild einer Beschaffung, die langsamer anläuft als versprochen. Die großen Ankündigungen aus Politik und NATO lägen mehr als ein Jahr zurück, in Gang gekommen sei seither wenig. Hinzu kommt der Einwand, das Geld müsse nicht zwingend in schweres Gerät fließen, sondern in Satelliten und vernetzte Drohnen – Felder, auf denen Rheinmetall nicht überall mitspielen könne. Der Grundton bleibt ernüchtert.

Boxer-Verzögerung hat das Vertrauen schon angekratzt

Dass die Fregatten-Frage den Kurs so stark bewegt, hängt mit der Vorgeschichte zusammen. Anfang November hatte Rheinmetall den Ausblick zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt: Der Umsatz soll 2026 nur noch rund 13,2 Milliarden Euro erreichen statt der zuvor angepeilten 13,7 bis 14,2 Milliarden. Belastet hatte vor allem die Verzögerung beim Boxer-Modernisierungsprojekt „Arminius“. Die Aktie war daraufhin um bis zu 18,4 Prozent eingebrochen und hat binnen einer Woche gut 8 Prozent verloren.

Auf Aktionärsseite sehen mehrere Anleger genau darin den Kern des Problems: Nicht die Auftragslage drücke den Kurs, sondern die Serie gekappter Prognosen und verschobener Projekte. Neuer Auftrieb sei wohl erst zu erwarten, wenn die Arminius-Belastung abgearbeitet ist.

Das eigentliche Problem ist meiner Meinung nach nicht die Auftragslage, sondern das schwindende Vertrauen der Anleger und die wiederholte Senkung der Jahresprognose. Fundamental ist das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt, aber das Vertrauen muss zurückgewonnen werden.

@E.XP28 in RHEINMETALL

Verstärkt wird der Druck durch die Debatte über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs, die als zusätzlicher Belastungsfaktor für Rüstungswerte angeführt wird. Skeptiker halten die Verhandlungen allerdings für wenig ernsthaft und verweisen darauf, dass die Aktie zuletzt weder auf Friedensgespräche noch auf neue Konflikte nennenswert reagiert habe – ein weiteres Indiz dafür, dass die Schwäche im Unternehmen selbst wurzelt.

Mehr als 60 Prozent unter dem Jahreshoch

Seit dem Jahreshoch von 1966 Euro Mitte Januar summiert sich das Minus auf mehr als 60 Prozent – während der DAX in dieser Woche ein Rekordhoch markiert hat. Ob der Absturz übertrieben ist, wird gegensätzlich beurteilt. Mehrere Aktionäre halten die Aktie trotz des Einbruchs für zu hoch bewertet: Für einen Rüstungskonzern, der kein Technologieunternehmen ist, sei die Bewertung auf Dauer zu hoch, der Kurs sei zuvor schlicht übertrieben gestiegen. Die Gegenseite hält den Abschlag inzwischen selbst für überzogen: Der geschrumpfte Börsenwert sei mit den bislang bekannten Risiken kaum zu erklären – auf die Übertreibung nach oben folge eben eine nach unten. Charttechnisch orientierte Anleger blicken auf den Bereich um 750 Euro, der im Tagesverlauf kurzzeitig unterschritten wurde.

Entscheidend dürfte sein, ob es bei der F127 bald Klarheit gibt – die Randnotiz, dass Borussia Dortmund das umstrittene Sponsoring nicht verlängert, ist dagegen kaum kursrelevant. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen Resignation über die verlorenen Milliarden an Börsenwert und der Hoffnung, dass die Talsohle allmählich erreicht sein könnte.

Bn-Redaktion/sb
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