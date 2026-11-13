Vorladung im Senat: Nvidia kommt nicht zur Ruhe

Die Erholung vom Morgen hat bei Nvidia nicht lange gehalten. Einen Tag nach dem Rücktritt von Jensen Huang lädt ein Ausschuss des US-Senats den Ex-Chef und Handelsminister Howard Lutnick vor – es geht um mögliche Lieferungen von KI-Chips nach China. Die Aktie hatte sich am Vormittag bis auf gut 155 Euro hochgearbeitet, inzwischen notiert sie rund 4,4 Prozent tiefer bei gut 145 Euro. Unter Aktionären wächst die Sorge, dass die Affäre um den Firmengründer gerade erst die politische Bühne erreicht.

Senat bestellt Huang und Lutnick für Dezember ein

Der Vorsitzende des Banken-Ausschusses, der Republikaner Tim Scott, fordert beide auf, im Dezember zu einer öffentlichen Anhörung zu erscheinen, und verweist auf Sorgen um die nationale Sicherheit. Lutnick hat sein Erscheinen bereits zugesagt. Huang war am Donnerstag nach mehr als 30 Jahren an der Konzernspitze zurückgetreten. Vorausgegangen waren Berichte über sein enges Verhältnis zu einer aus China stammenden Frau, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Den Ausschlag für den Abgang dürfte zudem eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin gegeben haben.

Aus Anlegersicht ist mit dem Rücktritt deshalb längst kein Schlussstrich gezogen. Ein häufig vorgebrachtes Argument lautet, dass die eigentliche Aufarbeitung erst beginne, sobald sich der Kongress mit dem Fall befasse – Strafzahlungen und strengere Auflagen seien dann nicht ausgeschlossen. Der Ton ist entsprechend nervös:

Der Sturm ist noch lange nicht vorbei wenn der Kongress sich damit beschäftigt

Dagegen steht die Erwartung, dass Washington seinem wichtigsten KI-Konzern keinen dauerhaften Schaden zufügen werde: Nvidia liefere, was die gesamte Branche brauche, und die China-Frage könne nach dem Abgang des Gründers durchaus im Sande verlaufen. Wirklich beruhigt wirkt die Diskussion damit nicht – sie pendelt zwischen Vertrauen in die Unternehmensstärke und Furcht vor politischen Nachbeben.

Megaspeed rückt die China-Frage ins Zentrum

Brisant wird die Vorladung durch eine Verbindung, die den privaten Skandal mit der Exportpolitik verknüpft. Die Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für Megaspeed. Das in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China weitergeleitet zu haben. Berichten zufolge lieferte Nvidia Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar an Megaspeed. Lutnick dürfte sich nun fragen lassen müssen, wie das trotz der Verkaufsverbote möglich war, mit denen die US-Regierung chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz bremsen will. Huang hatte sich stets für Chip-Verkäufe nach China ausgesprochen, um das Land an US-Technologie zu binden. Zugleich steht eine angekündigte Verschärfung der US-Exportbeschränkungen gegenüber China im Raum – der Fall Megaspeed könnte Befürwortern harter Regeln neue Argumente liefern.

Auf Aktionärsseite gilt genau dieser Punkt als der kritische. Mehrere Anleger machen deutlich, dass Affären an der Spitze verkraftbar seien, verdeckte China-Geschäfte mit Auswirkungen auf die Bilanz dagegen nicht. Solange darüber nichts bekannt sei, bleibe es bei einer Vertrauens- und keiner Substanzkrise. Gezogen wird auch der Vergleich mit Wirecard, wo zunächst ebenfalls kaum jemand den kritischen Berichten glauben wollte. Dem wird entgegengehalten, dass Nvidia seit Jahrzehnten reale Produkte in großer Stückzahl verkaufe und sich die Fälle deshalb kaum vergleichen ließen. Dass ein derart erfolgreiches Unternehmen seine Existenz durch das vorsätzliche Umgehen von Exportverboten aufs Spiel setze, halten Skeptiker der Krisen-These für wenig plausibel.

Frühe Gegenbewegung verpufft an der Wall Street

Wie fragil die Lage bleibt, zeigt der Kursverlauf. Nach dem Schlusskurs von 151,80 Euro am Vortag eröffnete die Aktie bei rund 148,50 Euro und kletterte am Vormittag bis auf 155,19 Euro. Vorbörslich in New York lag das Papier zeitweise 1,5 Prozent im Plus, nach dem US-Handelsstart drehte es jedoch ins Minus. Am Donnerstag war die Aktie zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni 2025 gefallen, in Euro bis knapp unter 140 Euro. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf rund zwölf Prozent. Mit nach unten gezogen werden auch Rivalen, die zuletzt als mögliche Profiteure der Führungskrise gehandelt wurden: AMD verliert gut 8 Prozent, Broadcom rund 5,6 Prozent. Der Nasdaq 100 gibt um 1,9 Prozent auf rund 27.730 Punkte nach.

Ganz überraschend kam die Wende nicht. Aus Anlegersicht war schon am Morgen erwartet worden, dass US-Investoren Unsicherheit dieser Größenordnung ungern über das Wochenende im Depot halten. Am Vormittag hatte dagegen noch Zuversicht dominiert: Der Konzern hänge nicht an einem einzelnen Mann, das Schlimmste sei eingepreist. Charttechnisch orientierte Stimmen geben zu bedenken, dass der Abwärtstrend bereits vor den Enthüllungen eingesetzt habe, und werten die Erholung als bloße Gegenbewegung. Die Stimmung ist damit binnen Stunden von trotziger Zuversicht in Ernüchterung umgeschlagen.

Kress führt Nvidia in die Zahlenwoche

Viel Zeit zur Neuaufstellung bleibt nicht. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern kommissarisch und behält zugleich ihre bisherige Funktion, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist. Der Verwaltungsrat prüft interne wie externe Kandidaten und hat mit Harvey C. Jones erstmals einen eigenen Vorsitzenden des Gremiums bestimmt. Geschäft, Kundenzusagen und Produktplanung sollen ohne Unterbrechung weiterlaufen. Bereits am Dienstag nach US-Börsenschluss legt Nvidia wie geplant die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Bei der Landesbank Helaba werden Rückschläge am Gesamtmarkt nicht ausgeschlossen, falls die Krise bei Nvidia doch noch die gesamte Technologiebranche belasten sollte – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung.

Unter Aktionären richtet sich der Blick entsprechend auf den Dienstag. Die Zahlen dürften solide ausfallen, lautet der Tenor, doch an der Börse werde die Zukunft gehandelt – und die sei ohne den langjährigen Gründer mit vielen Fragezeichen versehen. Zuversicht schöpfen Anleger daraus, dass die Chips nie das Werk eines Einzelnen gewesen seien und Kress an den Finanzmärkten einen guten Ruf genieße. Bis zur Anhörung im Dezember könnte die Aktie dennoch anfällig für jede neue Schlagzeile aus Washington bleiben; die Stimmung ist abwartend, mit spürbar gewachsener Vorsicht.