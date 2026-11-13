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Exportangst

AMD bricht um fast zehn Prozent ein 13.11.2026, 17:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Exportangst: AMD bricht um fast zehn Prozent ein
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Nach Huangs Rücktritt galten AMD und Broadcom als Profiteure der Nvidia-Krise. Jetzt drohen schärfere US-Exportkontrollen für Hochleistungschips nach China – und beide Aktien rutschen stärker ab als Nvidia selbst. AMD verliert fast zehn Prozent. Aktionäre reagieren mit Unverständnis.
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Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 478,93 EUR +0,06 % Lang & Schwarz
Broadcom 310,78 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
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Washington erhöht den Druck auf die Chipbranche. Im US-Kongress wächst nach den Turbulenzen um Nvidia die Bereitschaft, die Ausfuhr leistungsstarker Halbleiter nach China strenger zu kontrollieren – und an der Börse trifft das ausgerechnet jene Werte am härtesten, die zuletzt als Gewinner der Nvidia-Krise galten. AMD verliert im deutschen Handel rund 9,8 Prozent auf 477,25 Euro, Broadcom knapp 7 Prozent. Unter Aktionären sorgt der Rückschlag für Fassungslosigkeit.

Kongress will Chip-Exporte nach China begrenzen

Hintergrund ist die politische Aufarbeitung der Führungskrise bei Nvidia. Nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang, dessen Aufgaben vorerst Finanzchefin Colette Kress übernommen hat, intensivieren sich die Untersuchungen in Washington; ein Senatsausschuss hat den Handelsminister und den Ex-Nvidia-Chef vorgeladen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach sich zudem für striktere Kontrollen bei der Ausfuhr hochleistungsfähiger Chips nach China aus und sieht dafür einen wachsenden Konsens im Kongress. Schärfere Regeln würden nicht nur Nvidia treffen: Auch AMD unterliegt mit seinen KI-Beschleunigern den US-Exportvorgaben. Ein Marktexperte warnte, die politischen Folgen könnten weit über den nächsten Nvidia-Quartalsbericht hinausreichen.

Aus Anlegersicht passt der Einbruch kaum zur Lage der Unternehmen. Fundamental laufe alles gut, und doch sei es binnen zwei Wochen schon der zweite Kurssturz, lautet ein Einwand. Mehrere Aktionäre halten die Bewegung schlicht für irrational – der Ton schwankt zwischen Unverständnis und Ärger.

Die Nvidia-Profiteure trifft es doppelt

Die Heftigkeit des Rückschlags erklärt sich auch aus der Vorgeschichte. Seit Huangs Abgang wurden AMD als direkter Konkurrent bei Grafikbeschleunigern und Broadcom, das Großkunden wie Anthropic und Meta mit maßgeschneiderten Chips beliefert, als mögliche Profiteure gehandelt. Die AMD-Aktie war im Wochenverlauf von rund 379 Euro bis auf knapp 537 Euro geklettert, Broadcom von gut 269 auf rund 333 Euro. Nun fallen beide deutlich stärker als Nvidia, das mit einem Minus von gut 4,5 Prozent bei rund 144 Euro notiert.

Noch am Mittag wurde in Aktionärskreisen darauf gesetzt, der Wechsel an der Nvidia-Spitze eröffne AMD die Chance, dem Rivalen Marktanteile abzunehmen. Umso größer ist nun die Verwunderung:

Total irre! AMD als DER Gewinner des Nvidia’s Desaster wird komplett rasiert heute?

@Börse125 in AMD

Dass nach dem starken Lauf Gewinne mitgenommen werden, hatte sich bereits vor dem US-Handelsstart abgezeichnet. Eine Korrektur um wenige Prozent wäre nach den jüngsten Tagen nachvollziehbar gewesen, ein fast zweistelliges Minus dagegen wirke überzogen. Entsprechend wenig Verständnis findet die Wucht des Rückgangs.

Ausverkauf erfasst die gesamte Halbleiterbranche

Die Exportsorgen bleiben nicht auf einzelne Namen beschränkt. Applied Materials verliert knapp 7 Prozent, Taiwan Semiconductor Manufacturing rund 3,8 Prozent. Der Philadelphia Semiconductor Index war am Nachmittag um 5,7 Prozent eingebrochen, der US Tech 100 gibt rund 2 Prozent nach. Verstärkt wird die Nervosität dadurch, dass Investor Michael Burry seine Wetten auf fallende Kurse an der Technologiebörse nach Huangs Rücktritt verdoppelt hat. Gegen den Trend legt nur der KI-Chipentwickler Cerebras nach starken Zahlen rund 7,5 Prozent zu.

Auf Anlegerseite erscheint der Ausverkauf als pauschale Flucht aus allem, was mit Computern zu tun hat: Die Kursverläufe der Nasdaq-Verlierer ließen sich derzeit einfach übereinanderlegen. Dazu passt die Beobachtung, dass Tagesausschläge von 3 Prozent und mehr seit Oktober beinahe zur Regel geworden seien – früher sei das nur wenige Male im Jahr vorgekommen. Die Anleger-Stimmung bleibt gereizt, verbunden mit der Hoffnung, dass die Panik ebenso schnell abebben könnte, wie sie gekommen ist.

Bn-Redaktion/sb
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