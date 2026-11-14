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Kursverluste nehmen kein Ende

Für die Rheinmetall-Aktie könnte es jetzt dramatisch werden 14.11.2026, 09:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kursverluste nehmen kein Ende: Für die Rheinmetall-Aktie könnte es jetzt dramatisch werden
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Während der deutsche Leitindex nach der psychologisch wichtigen Marke von 27.000 Punkten greift und einen insgesamt starken Eindruck macht, spielt sich bei Rheinmetall ein Kursdrama sondergleichen ab. Mit dem Verlust der 800 Euro spitzte sich die Lage dramatisch zu. Die Aktie scheint auf einen heftigen Abverkauf zuzusteuern.
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DAX 26.763,00 PKT -0,06 % Lang & Schwarz
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Die Stimmung ist gekippt

Der bis Anfang dieses Jahres noch vorherrschende Optimismus ist einem grundsätzlichen Pessimismus gewichen. Nicht wenige Marktakteure bewerten das Geschäftsmodell des Düsseldorfer Rüstungskonzerns skeptischer und bezweifeln, dass Rheinmetall die eminent hohen Auftragsbestände in adäquate Umsätze ummünzen kann. Salopp formuliert, stellen immer mehr Anleger infrage, dass Rheinmetall auch tatsächlich die PS auf die Straße bringen kann. Das Ergebnis dieser Überlegungen lässt sich im Kursverlauf der Rheinmetall-Aktie ablesen. Die Rüstungsaktie fliegt in hohem Bogen aus den Depots.

Da half es auch bislang nichts, dass der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Armin Papperger fleißig Rheinmetall-Aktien kauft. Derartige Kaufaktivitäten eines Insiders sind üblicherweise ein positives Zeichen für den Kurs.

Aktienchart

Weiterer Abverkauf droht

Als im Juni die erste starke Korrekturwelle im Bereich von 940 Euro bis 900 Euro zum Stehen kam, setzte im Anschluss eine langwierige Bodenbildung ein. Es zeigte sich jedoch recht schnell, dass der Widerstand um 1.240 Euro eine Nummer zu groß war. Die Aktie scheiterte einige Male daran. Schließlich geriet die Bodenbildungsformation ins Wanken. Der Rücksetzer unter die Marke von 900 Euro hat ein frisches Verkaufssignal ausgelöst, das nunmehr seine Wirkung entfaltet. Das Mindestkursziel – der Kursbereich 800 Euro bis 780 Euro – wurde mittlerweile erreicht und unterschritten. Mit dem Rücksetzer unter die 780 Euro hat sich ein weiteres Verkaufssignal etabliert. Die nächsten Kursziele zeichnen sich bereits ab. So könnte Rheinmetall auf 680 Euro oder gar 600 Euro abrutschen. Auch eine Bewegung auf 500 Euro kann man nicht ausschließen.

Zusammenfassung

Die Aktie ist überverkauft und wäre somit reif für eine Gegenbewegung. Doch noch gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Würgegriff des Marktes lockert. Ob nun die Rheinmetall-Aktie überverkauft ist oder möglicherweise unterbewertet ist, ist zweitrangig, denn der Markt hat immer Recht. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens hat nun oberste Priorität für die Aktie. Doch dieser Prozess dauert und weitere Abgaben sind nicht ausgeschlossen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 1.000 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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