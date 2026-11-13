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Bloom-Energy-Aktie bricht ein

Nvidia-Schock überschattet 38-Gigawatt-Milliardenchance! 13.11.2026, 17:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bloom-Energy-Aktie bricht ein: Nvidia-Schock überschattet 38-Gigawatt-Milliardenchance!
AI MODIFIED
© Foto von Gerd Altmann
Die Bloom-Energy-Aktie gerät am Freitag massiv unter Druck und verliert zeitweise mehr als sieben Prozent. Dabei zählt der Brennstoffzellenhersteller laut Morgan Stanley zu den größten Profiteuren einer drohenden Stromkrise durch den KI-Boom. Doch ausgerechnet die Turbulenzen um Nvidia-Chef Jensen Huang sorgen nun für einen Rückschlag bei der vielversprechenden KI-Strom-Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bloom Energy (A) 171,70 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
NVIDIA 148,81 EUR +1,41 % Lang & Schwarz
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Nvidia-Schock belastet Bloom Energy

Am Freitag fällt die Bloom-Energy-Aktie zeitweise auf rund 190,69 US-Dollar und verliert damit 5,6 Prozent. Auslöser sind neben Gewinnmitnahmen auch Berichte über die Abberufung von Nvidia-Chef Jensen Huang. Die dadurch ausgelöste Verunsicherung erfasst zahlreiche Unternehmen, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Zusätzlich belasten Meldungen über Insiderverkäufe beim Brennstoffzellenhersteller die Stimmung.

Morgan Stanley sieht riesige Stromlücke

Dabei bleiben die langfristigen Aussichten vielversprechend. Die Investmentbank Morgan Stanley erwartet zwischen 2026 und 2028 eine weltweite Stromversorgungslücke von 38 Gigawatt für Rechenzentren. Zuvor hatten die Analysten lediglich 33 Gigawatt prognostiziert. Besonders Bloom Energy und Solaris Energy Infrastructure könnten von dieser Entwicklung profitieren. Denn beide Unternehmen bieten Lösungen, mit denen Rechenzentren unabhängig vom öffentlichen Stromnetz versorgt werden können.

Umsatz explodiert um 138 Prozent

Wie stark Bloom Energy bereits vom KI-Boom profitiert, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Im dritten Quartal schoss der Umsatz um 138 Prozent auf rund 1,24 Milliarden US-Dollar nach oben. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge von 1,5 auf 18,2 Prozent. Das Management erhöhte zudem zum dritten Mal in diesem Jahr die Umsatzprognose. Für 2026 werden nun Erlöse zwischen 4,4 und 4,6 Milliarden US-Dollar erwartet.

 

Aktie fällt unter wichtige Chartmarke

Für Anleger bleibt die Lage damit zwiespältig. Nach der jüngsten Rally ist Bloom Energy wieder unter die Marke von 200 US-Dollar gefallen. Zudem wurde ein Rückgang unter die 20-Tage-Linie gemeldet, was auf eine kurzfristige technische Schwäche hindeutet. Entscheidend dürfte nun sein, ob sich die Aktie stabilisiert. Die wachsende Stromknappheit bietet langfristige Chancen, doch die hohen Erwartungen und die Nervosität rund um den KI-Sektor könnten weitere Rückschläge auslösen.

Bn-Redaktion/hm
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