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Iran-Blockade

Ölpreis rutscht die zweite Woche ab 13.11.2026, 17:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Iran-Blockade: Ölpreis rutscht die zweite Woche ab
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Kaum ein Tanker aus Teheran passiert noch den Golf, dennoch geben Brent sowie WTI erneut nach. Angriffe auf Schiffe verpuffen, weil der Markt eher auf Sanktionen als auf neue Kämpfe setzt. Diesel bleibt dagegen teuer, BP sowie TotalEnergies legen zu – während in Berlin der Druck auf Konzernmargen wächst.
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Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,897 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 88,95 USD +0,03 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 96,23 USD +0,08 % Lang & Schwarz
Diesel 1.296,97 USD +1,29 % Ariva Indikation
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Die Vereinigten Staaten haben die iranischen Ölexporte nahezu vollständig zum Erliegen gebracht – und trotzdem wird Öl billiger. Die Nordseesorte Brent kostet am Freitagabend gut 96 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 87 Euro, und steuert auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Unter Anlegern sorgt das eher für Rätselraten als für klare Erwartungen.

Blockade statt Bomben dämpft die Kriegsangst

Im Oktober verließen nach Daten eines Tanker-Trackers nur noch knapp 15.800 Barrel pro Tag den Iran, im September waren es noch rund 50.800 Barrel. Für den Ölmarkt ist das eher ein Signal der Entspannung: US-Präsident Donald Trump erklärte, für ein Ende des Krieges brauche es kein Abkommen mit Teheran. Am Markt wird das so gelesen, dass Washington auf Sanktionen und Seeblockade setzt statt auf neue Militärschläge. Zudem erwartet die Internationale Energieagentur für das laufende Quartal erstmals seit Kriegsbeginn wieder ein Überangebot. Vor den US-Kongresswahlen hatte Brent noch bei gut 113 Dollar gelegen.

Wie belastbar diese Entspannung ist, wird aus Anlegersicht unterschiedlich beurteilt. Ob hinter Trumps Kurs bloße Taktik stecke oder der Wille, den Iran wirtschaftlich auszubluten, bleibt offen.

Das ist das gleiche Patt wie seit einem Monat. Er will einen Nukleardeal und Iran will nicht über das Uran reden.

@TuDios in ROHÖL WTI

Wer mit einer baldigen Eskalation rechnet, verweist auf Budgetgrenzen für den Militäreinsatz ab Januar; an den Sanktionen allein werde der Iran nicht rasch zerbrechen. Dem steht der Einwand gegenüber, Trump könne sich verlustreiche Bodeneinsätze innenpolitisch kaum leisten und komme mit Luftangriffen allein nicht weiter. Die Stimmung bleibt abwartend.

Angriffe auf Tanker bewegen Brent kaum noch

Bemerkenswert gelassen reagiert der Markt auf neue Zwischenfälle. Irans Militär meldete Explosionen auf vier Tankern in der Straße von Hormus, die Huthi-Miliz reklamierte Angriffe auf saudische Ölanlagen. Brent pendelte dennoch nur zwischen 95,24 und 97,00 Dollar und liegt am Abend nahezu unverändert, auf Wochensicht steht ein Minus von gut drei Prozent. Die US-Sorte WTI gibt leicht auf knapp 88,80 Dollar nach, umgerechnet rund 80 Euro – der Abstand zu Brent liegt bei gut sieben Dollar.

Aus charttechnischer Sicht wird auf ein wiederkehrendes Tagesmuster verwiesen: Brent starte im Plus, rutsche bis Mittag ins Tagestief, pendle am frühen Nachmittag um die Nulllinie und ziehe danach wieder an.

Diesel hält den Abstand zum Rohöl

Hartnäckiger zeigt sich Diesel. Nach Abgaben im Wochenverlauf legt er am Freitag leicht auf rund 1.285 Dollar je Tonne zu, umgerechnet etwa 1.165 Euro. Binnen eines Jahres hat sich Diesel um gut 70 Prozent verteuert, Brent nur um knapp 50 Prozent. Grob auf das Barrel umgerechnet kostet Diesel gut 170 Dollar – rund 75 Dollar mehr als Rohöl. Der Engpass liegt bei den Raffinerien: Anlagen im Nahen Osten und in Russland sind beschädigt, die Ukraine hat seit Anfang November bereits neun russische Raffinerien getroffen. Russland setzt deshalb stärker auf Rohölexporte und erlöste damit im Oktober nach IEA-Angaben fast 21,2 Milliarden Dollar, so viel wie seit Mai nicht mehr.

Aus Anlegersicht sprechen genau diese Raffinerietreffer gegen eine dauerhafte Entspannung am Energiemarkt: Jeder neue Ausfall in Russland verknappe das Angebot an Treibstoffen zusätzlich.

Ölkonzerne im Plus, Politik will an die Margen

Gegen den Trend beim Rohöl legen die großen Ölkonzerne zu. BP gewinnt in London rund 1,4 Prozent auf gut 5,76 Pfund, TotalEnergies steigt um gut 1,6 Prozent. Zugleich wächst in Berlin der Druck: Die SPD verlangt einen Spritpreisdeckel mit Höchstpreisen und Margengrenzen sowie eine Übergewinnsteuer, weil der Tankrabatt absehbar ausläuft.

Auf Aktionärsseite wird ohnehin damit gerechnet, dass die Ölpreise wieder anziehen könnten, solange die USA mit dem Iran keine Einigung erzielten. Ob die Konzerne ihre Margen halten können, hängt damit ebenso an Berlin wie an der Straße von Hormus – und dort ist eine Lösung vorerst nicht in Sicht.

Bn-Redaktion/sb
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