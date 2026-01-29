Anzeige
Dax unter Druck. Jetzt wird’s brenzlig

SAP – Aktie kommt nach schwachem Ausblick unter die Räder 29.01.2026, 13:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax unter Druck. Jetzt wird’s brenzlig: SAP – Aktie kommt nach schwachem Ausblick unter die Räder
© Foto von Fotis Fotopoulos auf Unsplash
Der Dax steht im frühen Donnerstagshandel (29. Januar) mächtig unter Druck. Nicht zuletzt verhagelt der Kurssturz der SAP-Aktie dem Index die Performance. Doch nicht nur SAP drückt auf die Stimmung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 163,02 EUR -18,08 % L&S Exchange
DAX 24.564,28 PKT -1,20 % Ariva Indikation

Der starke Euro wird zunehmend als Belastungsfaktor wahrgenommen. Zudem richten sich die Blicke auf die Geopolitik (Stichwort Iran) und damit zwangsläufig auf die Ölpreise. Das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran treibt den Brent-Ölpreis bereits in Richtung 70 US-Dollar. Bei einer weiteren Verschärfung der Lage ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen. 

Der gestrige Fed-Termin brachte keine großen Überraschungen. Wie erwartet beließen die US-Währungshüter die Zinsen unverändert. Die Tür für weitere Zinssenkungen im Jahresverlauf steht hingegen unverändert offen.

Kommen wir auf den Dax zurück. Der Index hat den Kontakt zum markanten Kursbereich von 25.000 Punkten verloren. Es besteht das erhöhte Risiko, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.000 Punkte ausdehnt. Obacht ist in der aktuellen Konstellation allemal geboten. 

Die SAP-Aktie muss heute jede Menge Federn lassen. Der Markt haderte mit den Q4-Zahlen und dem Ausblick auf das Jahr 2026. Auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm konnte die Veranstaltung des Walldorfer Softwarekonzerns nicht mehr retten. 

SAP Aktienchart

SAP - Aktie kommt nach schwachem Ausblick unter die Räder 

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  überschrieben wir am 20. Januar an dieser Stelle mit „Das hätte nicht passieren dürfen. Die nächsten Kursziele“. Die Aktie verließ zum damaligen Zeitpunkt die Handelsspanne 215 Euro bis 200 Euro über die Unterseite. In den darauffolgenden Tagen stabilisierte sich die Situation zunächst. Mit der heutigen Reaktion auf die Zahlen liegt das Chartbild jedoch endgültig in Scherben.

Mit den 184,5 Euro und den 175 Euro wurden zwei weitere eminent wichtige Unterstützungen durchbrochen. Das kurbelt den Abverkauf weiter an. Die Wucht und die Vehemenz lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Selbst ein Test der 150 Euro und 135 Euro ist nicht auszuschließen. Mit Gegenbewegungen muss jederzeit gerechnet werden. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, wenn sie die SAP-Aktie über die 184,5 Euro hieven. 

Aktuelle Analystenstimmen

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie. Auch das Kursziel beließen sie mit 290 Euro unverändert.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
