Dax verliert den Halt und rutscht ab

E.ON – Zittern vor den Zahlen? Aktie unter Druck 04.11.2025, 12:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax verliert den Halt und rutscht ab: E.ON – Zittern vor den Zahlen? Aktie unter Druck
© Foto von Ernest Brillo auf Unsplash
Jetzt auch das noch! Sah es zu Wochenbeginn noch so aus, dass es dem Dax gelingen würde, die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückzuerobern, geriet der Index bereits im heutigen Dienstagshandel deutlich unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.853,51 PKT -1,15 % Ariva Indikation
E.ON 15,79 EUR -0,79 % Lang & Schwarz

Zur Stunde manifestiert sich der Bruch der 24.000er Marke zusehends. Das lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Zudem rückt das Thema Jahresendrallye in weite Ferne. 

Die Marktakteure schenken den Belastungsfaktoren wieder mehr „Gehör“. Zuletzt schienen negative Nachrichten abzuprallen. Die Rekordjagd der US-Indizes täuschte über so Einiges hinweg. Nun beginnen jedoch die Lokomotiven für den Dax ihre Zugkraft zu verlieren. Das Ergebnis ist ein knackiger Rücksetzer im Dax. Der Index muss nun aufpassen, dass sich auf der Unterseite kein Momentum entwickelt. Rasch könnte sich daraus eine Rutschpartie in Richtung 23.000 Punkte entwickeln. Die Quartalsberichtssaison läuft und liefert immer wieder frische Impulse. Zudem steht die Veröffentlichung einer Vielzahl relevanter Konjunkturdaten an. Kurzum. Die aktuelle Situation ist nicht ohne Risiken. 

Die E.ON-Aktie muss in der aktuellen Phase mächtig Federn lassen. Dass sich der Schwächeanfall kurz vor der Zahlenveröffentlichung ereignet, wirft Fragen auf. Wappnen sich die Marktakteure für eine etwaige Enttäuschung bei den Zahlen? In wenigen Tagen wird man mehr wissen… 

E.ON – Zittern vor den Zahlen? Aktie unter Druck

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) steht aktuell unter dem Eindruck von Gewinnmitnahmen. Der schwächelnde Gesamtmarkt in Verbindung mit dem Umstand, dass sich die E.ON-Aktie einem massiven Widerstandscluster gegenüber sieht, an dem es zuletzt mehrere Male scheiterte, trübt die Lage. Dass sich das Ganze unmittelbar vor der für den 12. November geplanten Zahlenveröffentlichung abspielt, erhöht zudem die Brisanz der Situation. 

EON Aktie in der Börsennews Aktienanlyse

Das markante August-Hoch, das damals bei 16,55 Euro ausgebildet wurde, verstellt der Aktie noch immer den Weg gen Norden. Die aktuellen Gewinnmitnahmen bringen die Aktie bereits in die Bredouille. Der zentrale Unterstützungsbereich 16,0 Euro / 15,8 Euro sowie der knapp darunter verlaufende Aufwärtstrend stehen zur Disposition. Sollte sich der Bruch der zentralen Unterstützung manifestieren, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es rasch in Richtung 15,0 Euro bzw. 14,5 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bewerten die Lage unverändert zurückhaltend und bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die E.ON-Aktie und das Kursziel von 16 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

