Dax vor dramatischen Handelstagen

21.11.2025, 14:25 Uhr

Dax vor dramatischen Handelstagen: Allianz als Fels in der Brandung
© Foto von Ishika Vasnani auf Unsplash
Für den Dax kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Nach dem Verlust der 24.000er Marke droht dem Index auch der Verlust der 23.000 Punkte-Marke. Nervosität und Sorgen machen sich breit. Der Rücksetzer unter die 23.000er Marke ist ein weiteres Zeichen der Schwäche. Die Konsolidierung scheint sich zu einer handfesten Korrektur auszuwachsen. Sollte der Dax nicht schleunigst die Kurve bekommen, könnte es dramatisch werden. Je näher das Jahresende rückt, desto stärker könnten die Marktakteure dazu übergehen, ihre Performance abzusichern. Ein probates Mittel ist es natürlich, sich aus Positionen zurückzuziehen. Bei den Rüstungstiteln ist dieser Stimmungsumschwung bereits zu beobachten.
Kurzum: Der Dax steuert auf eminent wichtige Handelstage zu. Noch verläuft die Konsolidierung bzw. die Korrektur in geordneten Bahnen. Sollte sich der Druck jedoch verstärken, könnte es unschön werden. Es bleibt dabei: Vor dem Hintergrund der fragilen Lage muss man sich wohl von der Jahresendrallye verabschieden. Stattdessen sollte ein Test der 20.000er Marke als mögliches Szenario für die letzten Wochen des Jahres nicht kategorisch ausgeschlossen werden. 

Qualitätsaktien könnten zu den Profiteuren der aktuellen Lage avancieren. Bereits in der Vergangenheit präsentierte sich die Allianz-Aktie als Fels in der Brandung. 

Allianz als Fels in der Brandung

In der letzten Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) an dieser Stelle vor genau einer Woche thematisierten wir die starken Quartalsergebnisse des Unternehmens. 

Allianz Aktienchart

Als Reaktion unternahm die Aktie den Versuch, in Richtung 380 Euro vorzustoßen. Gewinnmitnahmen verhinderten zunächst das Erreichen der Zone. Nach einem kurzen Ausflug unter die 360 Euro in Richtung 200-Tage-Linie berappelte sich die Aktie trotz Marktschwäche wieder. Ein erneuter Test der 380 Euro könnte somit bevorstehen. Auf der Unterseite hat der Kursbereich von 345 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bleiben bei ihrer bisherigen Einstufung für die Allianz-Aktie und bestätigten ihr Votum „neutral“ bei einem Kursziel von 361 Euro.  Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „underweight“. Das Kursziel hoben sie indes von 330 Euro auf 350 Euro an. Deutlich optimistischer ist man im Hause Berenberg. Das Kursziel lautet hier 431 Euro und das Votum „buy“.
Bn-Redaktion/mt
