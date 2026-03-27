Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
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Dax vor schwierigem Wochenfinale

RWE – Wie geht’s nach dem Rücksetzer weiter? 27.03.2026, 11:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor schwierigem Wochenfinale: RWE – Wie geht’s nach dem Rücksetzer weiter?
© Foto von Andrik Langfield auf Unsplash
Dem Dax steht einmal mehr ein schwieriges Wochenfinale ins Haus. Das bestimmende Thema ist und bleibt der tobende Iran-Konflikt. Die Sorge, dass sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten über das Wochenende weiter zuspitzen könnte, dominiert das Handelsgeschehen im heutigen Freitagshandel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 54,08 EUR -3,08 % L&S Exchange
DAX 22.355,40 PKT -1,15 % Ariva Indikation
Öl (Brent) 104,05 USD +2,57 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Die Ölpreise legten gestern wieder kräftig zu und halten das hohe Niveau auch zur Stunde. So notiert unter anderem Brent Öl komfortabel dreistellig. Das belastet die Stimmung an den Aktienmärkten massiv. Belastung kommt derzeit auch vom Anleihemarkt. Hier setzte sich der Aufwärtstrend bei den Renditen weiter fort. So erklommen nicht zuletzt die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder das Niveau von 4,45 Prozent.

Der verbleibende Freitagshandel dürfte von folgender Frage geprägt sein: Gelingt dem Dax ein Wochenschluss  oberhalb der Marke von 22.000 Punkten oder muss er der aktuellen Gemengelage weiter Tribut zollen und taucht darunter ab? Sollte es hierzu kommen, könnte sich der Abgabedruck in der nächsten Woche weiter verstärken.

Auch die RWE-Aktie, die zuletzt wie ein Fels in der Brandung wirkte, kam in den letzten Tagen nicht ungeschoren davon. Die Turbulenzen setzten auch ihr zu. Doch im Vergleich zu anderen Dax-Werten hält sich die RWE-Aktie noch ausgesprochen stabil.

RWE Aktienchart

RWE – Wie geht’s nach dem Rücksetzer weiter?

Zur Monatsmitte verpasste die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) den Sprung über die 60 Euro. Daran hat sie noch immer zu „knabbern“. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage fehlt der Aktie derzeit die Kraft, erneute Vorstöße in Richtung 60 Euro zu lancieren. Entsprechend rückt die Unterseite verstärkt in den Fokus.

Mit dem Kursbereich von 55 Euro steht nun die erste wichtige Unterstützung im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 55 Euro würde sofort den nächsten relevanten Unterstützungsbereich bei 50 Euro unter Druck bringen. Spätestens im Bereich von 50 Euro sollte der aktuelle Rücksetzer ein Ende finden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie dabei aber von 56 Euro auf 57 Euro an. Deutlich optimistischer sind die Analysten der kanadischen RBC. Sie bestätigten ihr Votum „outperform“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie dabei von 58 Euro auf 62,5 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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