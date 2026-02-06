Dax vor wichtige US-Daten: Rheinmetall – Sind das schon wieder Kaufkurse?

Dax vor wichtige US-Daten

© Bild von Brigitte Werner auf Pixabay
Dem Dax steht ein spannendes Wochenfinale bevor. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden in den USA noch die Daten zum US-Konsumklima (ermittelt durch Uni Michigan) veröffentlicht. Die ursprünglich für heute angesetzte Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verschiebt sich hingegen voraussichtlich auf kommenden Mittwoch (11. Februar).
Der Dax hängt noch immer zwischen den dominierenden Kursbereichen 24.000 Punkte und 25.000 Punkte fest. Ein robuster Wochenschluss wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Die Konsolidierung auf hohem Niveau könnte sich jedoch noch einige Zeit hinziehen. Erst eine Bewegung über die 25.000 Punkte bzw. unter die 24.000 Punkte würde nachhaltige Impulse auslösen.

Die Rheinmetall-Aktie musste unterdessen in den letzten Tagen Federn lassen. Bedenken hinsichtlich der Wachstumsdynamik brachen sich Bahn und schickten die Aktie in Richtung von 1.600 Euro. Damit rückt die Marke von 2.000 Euro erst einmal in weite Ferne. 

Rheinmetall – Sind das schon wieder Kaufkurse?

Unsere letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) an dieser Stelle am 27. Januar überschrieben wir mit „Ist das ein starkes Warnzeichen? - Rheinmetall kommt nicht über die 2.000 Euro-Marke“. Die Aktie befand sich zum damaligen Zeitpunkt bereits auf dem Rückzug, nachdem sie zuvor an der Marke von 2.000 Euro scheiterte. In der Folgezeit wurde es brenzlig. Die Rheinmetall-Aktie durchschnitt die wichtige Unterstützungszone 1.800 Euro / 1.680 Euro. 

Rheinmetall Aktie

Auf dem Weg nach unten durchbrach die Aktie zuletzt die Marke von 1.600 Euro. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung der wichtigen Unterstützung von 1.500 Euro steht damit zu befürchten. Auch ein Test der 1.350 Euro kann vor dem Hintergrund der aktuellen Abwärtsdynamik nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – Rheinmetall darf nicht unter die wichtige Marke von 1.500 Euro abtauchen, um nicht noch weiter in Bedrängnis zu geraten. Sollte es für die Aktie dennoch unter die 1.500 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 1.680 Euro / 1.800 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Rheinmetall-Aktie wurde zuletzt mit ambivalenten Analystenstimmen konfrontiert. So bestätigten die Analysten von Berenberg ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für Rheinmetall senkten sie hingegen von 2.200 Euro auf 2.100 Euro. Die Analysten von JPMorgan senkten ihr Kursziel 2.250 Euro auf 2.130 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „overweight“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
