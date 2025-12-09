Wake-Up-News:
Vertragslawine losgetreten – Umsatz folgt?
Anzeige
Dax wagt sich vor der Fed aus der Deckung

Deutsche Bank – Aktie nimmt Fahrt auf. Die nächsten Ziele 09.12.2025, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wagt sich vor der Fed aus der Deckung: Deutsche Bank – Aktie nimmt Fahrt auf. Die nächsten Ziele
© Foto von Leon Seibert auf Unsplash
Nach dem verhaltenen Wochenauftakt wird der frühe Dienstagshandel von frischem Optimismus dominiert. Der Dax kann sich zunächst wieder von der Marke von 24.000 Punkten lösen, die am gestrigen Montag so bedrohlich nah kam. Zur Stunde nimmt der Index die Marke von 24.200 Punkten ins Visier.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 32,00 EUR +1,68 % Lang & Schwarz
DAX 24.132,06 PKT +0,45 % Ariva Indikation

Das Handelsgeschehen steht unverändert unter dem Eindruck der morgigen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Das Risiko, dass nach dem Termin Druck aufkommt und es dann für Dax & Co. nach unten geht, besteht und sollte auch nicht völlig ausgeblendet werden. Die Chancen auf eine Jahresendrallye haben sich aufgrund des Handelsverlaufs in den letzten Tagen dennoch deutlich erhöht, doch in „Sack und Tüten“ ist sie noch nicht. Die Fed wird es wohl entscheiden. 

Unsere heutige Protagonistin – die Deutsche Bank-Aktie  - scheint ihren kürzlich erlittenen Schwächeanfall ebenfalls überstanden zu haben. Die Blicke richten sich nach oben. Womöglich gibt es zum Jahresfinale noch ein spektakuläres Kaufsignal.

Deutsche Bank – Aktie nimmt Fahrt auf. Die nächsten Ziele 

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Deutschen Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) kämpfte sich diese über die Marke von 30 Euro zurück. Im Vorfeld ging es darum, den knackigen Abverkauf, der sich ausgehend vom 52-Wochen-Hoch bei 33,5 Euro einstellte, zu kompensieren, einen Rücksetzer unter die 28 Euro abzuwenden und so den mittelfristigen Aufwärtstrend zu verteidigen.

Deutsche Bank Aktienchart

Die letzten Handelstage waren von einer veritablen Erholung geprägt. Die Deutsche Bank-Aktie kämpfte sich weiter nach oben und nimmt nun den Widerstandsbereich um 32 Euro ins Visier. Dieser ist dem entscheidenden Kursbereich von 33,5 Euro vorgelagert. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar definiert – die Deutsche Bank muss über die 32 Euro und die 33,5 Euro, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Obacht ist hingegen geboten sollte es für die Aktie noch einmal unter die 30 Euro gehen. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Kursbereich von 28 Euro zu verorten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Deutsche Bank unverändert mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen die Analysten nach wie vor bei 34,75 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 38 Euro für die Aktie. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM94JN
Ask: 1,63
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM0Z45
Ask: 5,54
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM94JN MM0Z45. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
3 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
4 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
5 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
6 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
7 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Neuer CEO für BMW: Ist die Aktie jetzt unterschätzt?

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. – Aktie bricht aus: Was ist jetzt in 2025 noch mö…

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brüssel bremst Google: So reagiert die Aktie

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renault-Bündnis gegen China: Wie Ford sich neu erfindet

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt richtig durch?

8:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Biotech im Fokus: BioNTech-Aktie zwischen Übernahme und …

Gestern 18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem Toulouse-Verkau: Was bedeutet der Deal für Evotec?

Gestern 18:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stahlbranche in Bewegung: Klöckner-Aktie schießt hoch – prüft …

Gestern 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer