DiegnosTear:
HotStock mit dem Potential aus der Träne!
Anzeige
Dax wankt in die neue Handelswoche

Deutsche Bank – Der Aktie drohen weitere Abgaben 01.12.2025, 13:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wankt in die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Der Aktie drohen weitere Abgaben
© Foto von Andrey Omelyanchuk auf Pexels
Kommt mit dem Dezember die Jahresendrallye? Die ersten Handelsstunden im neuen Monat lassen allerdings vermuten, dass das mit der Jahresendrallye nicht ganz so einfach werden wird. Plakativ formuliert wankt der Dax in die neue Handelswoche respektive in den neuen Börsenmonat.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 30,09 EUR -1,88 % Lang & Schwarz
DAX 23.481,49 PKT -1,50 % Ariva Indikation

Der Schwung, der den Index zuletzt wieder in Richtung 24.000 Punkte trieb, ist erst einmal dahin. Stattdessen dominieren derzeit Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Für den Index kommt es nun darauf an, dass der Rücksetzer auf 23.000 Punkte begrenzt bleibt. Eine Bewegung unter diese eminent wichtige Unterstützung könnte eine Korrektur zum Jahresausklang provozieren. Die nächsten Tage werden es womöglich bereits zeigen, wohin die Reise für den Dax gehen wird. 

Die Aktie der Deutschen Bank musste zuletzt kräftig Federn lassen. Vom aktuell gültigen 52-Wochen-Hoch, das im Bereich von 33,5 Euro ausgebildet wurde, hat sich die Aktie bereits weit entfernt. Der untere Chart zeigt zudem, dass aus technischer Sicht weiteres Ungemach droht. 

Deutsche Bank – Der Aktie drohen weitere Abgaben 

Nach einem Ausflug unter die 30 Euro und einer anschließenden Erholung über die psychologisch relevante Marke droht der Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) erneut nach unten zu kippen.

Deutsche Bank Aktie

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Ein erneuter Rücksetzer unter die 30 Euro würde den Bruch des Aufwärtstrends (grün dargestellt) provozieren. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 28 Euro bzw. 26 Euro / 25 Euro drohen. Um ein solches Szenario vom Tisch zu nehmen, muss die Deutsche Bank auf ein neues 52-Wochen-Hoch jenseits der 33,5 Euro ausbrechen.

Zusammengefasst

Die aktuelle Kursschwäche lässt für das Jahresfinale nicht viel Gutes erwarten. Unterm Strich muss man jedoch konstatieren, dass das Börsenjahr 2025 für die Aktie der Deutschen Bank überaus erfolgreich verlief. Daran dürfte auch die aktuelle Kursschwäche nicht viel ändern. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn es der Aktie gelingen würde, den aktuell zu beobachtenden Rücksetzer zumindest auf 28 Euro zu begrenzen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Deutsche Bank unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die Analysten nach wie vor bei 38,4 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“. In puncto Kursziel wurden sie jedoch vorsichtiger und senkten es von 39 Euro auf 38 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU4ZMY
Ask: 11,95
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GV7F06
Ask: 29,81
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU4ZMY GV7F06. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
2 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
5 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
6 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
7 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vierjahrestief! Wie stark ist Novo wirklich?

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verpasste Lieferziele, neue Robotikpläne: Xiaomi zwischen Druck und…

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD: Rückruf, Europa-Krise, Asien-Boom

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Gerüchte: Könnte ein Mega-Deal Intel retten?

Gestern 17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus hebt wieder ab? A320 Software-Update in Europa

Gestern 17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

Gestern 9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. stemmen sich gegen den Abverkauf: Endet das Bö…

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krise am Sportwagen-Himmel: Porsche AG vor dem Absturz – Warum der…

Samstag 14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer