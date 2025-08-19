Dax wartet ab

Deutsche Bank – Rallye immer imposanter. Die nächsten Kursziele 19.08.2025, 09:10 Uhr

© Foto von Arda Can Yıldız auf Unsplash
Der Dax verzeichnete am gestrigen Montag einen vergleichsweise ruhigen Handel. Ob der geopolitischen Gemengelage hielten sich die Marktakteure bedeckt und übten sich in Zurückhaltung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 31,56 EUR +0,68 % Baader Bank
DAX 24.312,22 PKT -0,15 % Ariva Indikation

Abgesehen davon ringt der Dax in der angespannten Lage um frische Impulse. Die bisherigen Rekordhochs sind zwar noch immer in Reichweite, doch in der aktuellen Phase gelingt es dem Dax nicht, ausreichend Kräfte zu mobilisieren, die Rekordstände in Bedrängnis zu bringen. Die weitere Handelswoche könnte noch einige Überraschungen bereithalten. Kurzum. Der Dax kommt bislang gut durch den die Sommerzeit. Dennoch könnte die Stimmung mit Blick auf die Relevanz der anstehenden Ereignisse (unter anderem Jackson Hole, Konjunkturdaten) kippen. Auf der Unterseite bleiben die 24.000 Punkte das Maß der Dinge. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. 

Die Deutsche Bank-Aktie jagte in den letzten Tagen und Wochen von einem Verlaufshoch zum nächsten. Trotz des exponierten Kursniveaus muss die Rekordjagd noch nicht beendet sein, denn aus charttechnischer Sicht ist durchaus noch Platz nach oben. 

In der letzten Kommentierung zur Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) am 31. Juli überschrieben wir mit „Wann bläst die Aktie zum Sturm auf die 30 Euro?“. Ende Juli stand die Aktie unter dem Eindruck der exzellenten Ergebnisse für das 2. Quartal. Der Ausbruch aus einer ansteigenden Dreiecksformation heizte der Aktie damals zusätzlich ein. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Das Momentum hat gehalten. Die Deutsche Bank legte weiter zu.

Deutsche Bank Aktie

Das exponierte Kursniveau könnte zwar immer wieder Gewinnmitnahmen provozieren, doch solange diese eng, idealerweise auf 30 Euro, begrenzt bleiben, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Die zentrale Unterstützung ist auf 26 Euro anzusetzen. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Der obere 15-Jahres-Chart auf Monatsbasis verdeutlicht die spannende charttechnische Konstellation. Die Deutsche Bank-Aktie hat kurzfristig Potenzial, um bis auf 33 Euro zu laufen. Auch ein Durchmarsch auf 40 Euro sollte bei entsprechendem Momentum nicht überraschen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten kürzlich ihr Votum „outperform“ für die Aktie der Deutschen Bank. Beim Kursziel wurden sie mutiger bzw. optimistischer und hoben es von 29 Euro auf 34 Euro an.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
