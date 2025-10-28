Anzeige
Dax weiterhin auf Richtungssuche

Volkswagen Vz. – Ist der Boden endlich gefunden? 28.10.2025, 12:32 Uhr

Dax weiterhin auf Richtungssuche: Volkswagen Vz. – Ist der Boden endlich gefunden?
© Bild: istockphoto.com/Spitzt-Foto
Der Dax sucht noch immer nach einer klaren Richtung. Noch immer bewegt sich der deutsche Leitindex in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Nach unten will der Index noch nicht, aber nach oben kann er offensichtlich auch nicht. Die Begeisterung über die vermeintlichen Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China hält sich nach wie vor in Grenzen. Die Anspannung im Hinblick auf die US-Leitzinsentscheidung der Fed am morgigen Mittwoch wächst hingegen. Hinzu kommt das „Tagesgeschäft“. Und das besteht derzeit vor allem darin, eine Vielzahl von Quartalszahlen zu verarbeiten. Die zähe Seitwärtsbewegung im Dax lässt vermuten, dass aus Sicht des Marktes die Zahlen in Summe nicht überzeugend ausfielen.
Wenig überzeugend entwickeln sich auch die Volkswagen Vz. Sie tun sich allerdings bereits seit geraumer Zeit schwer. Die letzten Tage waren jedoch noch einmal eine deutlich größere Herausforderung.

Volkswagen Vz. in fragiler Konstellation

Die Volkswagen Vz. kommen ganz einfach nicht in Schwung. Zuletzt sorgte das Thema Lieferketten (Stichwort Chips) für einigermaßen Wirbel. Die Aktie (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) ringt seit Wochen im Bereich von 90 Euro / 88 Euro um einen tragfähigen Korrekturboden. So ganz trauen kann man dem Vorhaben noch nicht. Die charttechnische Konstellation bleibt fragil.

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht steht es Spitz auf Knopf. Die Volkswagen Vz. ringen verzweifelt im Bereich von 90 Euro / 88 Euro um einen Boden. Es scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es zu einem Ausbruch in Richtung 80 Euro kommen wird. Entlastung muss schnellstmöglich her. Und diesbezüglich ist die Aufgabenstellung klar definiert: Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 95 Euro.

Zusammengefasst

Den Volkswagen Vz. stehen richtungsweisende Tage und Wochen ins Haus. Die Zeit drängt, um das Börsenjahr 2025 doch noch positiv zu gestalten. Die Rückeroberung der Widerstandsmarke von 95 Euro wäre ein erster Lichtblick. Sollte es hingegen deutlich unter die 88 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es rasch auf 80 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten unlängst ihr Votum „buy“. Das Kursziel senkten sie jedoch von 120 Euro auf 110 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC beließen hingegen alles unverändert. Deren Votum lautet nach wie vor „outperform“ und das Kursziel bei 130 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
