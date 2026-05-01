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Druschba-Pipeline

Putin dreht uns den Hahn ab 01.05.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Druschba-Pipeline: Putin dreht uns den Hahn ab
© Foto von Aaron Jones auf Unsplash
Der Stopp wichtiger Öllieferungen sorgt für neue Spannungen im Energiemarkt. Deutschland muss sich erneut auf unsichere Versorgungswege einstellen. Besonders eine Raffinerie steht im Fokus der Entwicklung.
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Öl (Brent) 110,94 USD -0,51 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Transitstopp trifft zentrale Raffinerie
Seit dem 1. Mai wird kein kasachisches Rohöl mehr über die Druschba-Pipeline nach Schwedt transportiert. Die Anlage zählt zu den wichtigsten Raffinerien für Berlin, Nordostdeutschland und Teile Polens. Sie liefert Diesel, Benzin, Kerosin sowie Heizöl und ist damit ein zentraler Baustein der Energieversorgung. Bisher kamen 2,1 Millionen Tonnen Öl jährlich aus Kasachstan über diese Route, für dieses Jahr waren 3 Millionen Tonnen geplant.

Politische Spannungen als Auslöser
Offiziell verweist Russland auf fehlende technische Kapazitäten und mögliche Schäden durch Angriffe auf Energieanlagen. Der kasachische Energieminister Erlan QÅ«daibergenÅ«ly Aqkenjenov bestätigte, dass für Mai und Juni keine Transitkapazitäten angeboten wurden. Beobachter sehen darin jedoch ein geopolitisches Signal. Aussagen wie "Die Unterbrechung des kasachischen Öltransits über die Druschba-Pipeline ist nicht nur ein technisches Problem" unterstreichen die politische Dimension.

Auswirkungen auf Auslastung und Preise
Ohne das kasachische Öl könnte die Raffinerie ihre Kapazität nur noch zu etwa 60 Prozent nutzen. Zuletzt lag die Auslastung bei rund 85 bis 90 Prozent. Branchenkreise warnen vor möglichen Engpässen und steigenden Preisen in der Region. Die Bundesnetzagentur erwartet zwar keine Gefährdung der Versorgungssicherheit, schließt jedoch regionale Preiseffekte nicht aus.

Alternative Lieferwege unter Druck
Ein Großteil des Rohöls wird bereits über die Häfen Rostock und Danzig geliefert. Diese Routen gewinnen nun weiter an Bedeutung. Gleichzeitig prüft Kasachstan, Lieferungen über die CPC-Pipeline und russische Exportterminals umzuleiten. Allerdings wurden solche Transporte in der Vergangenheit mehrfach unterbrochen. Auch Angriffe auf wichtige Häfen wie Ust Luga erschweren die Lage zusätzlich.

Geopolitisches Machtspiel mit Folgen
Die Entwicklung zeigt, wie stark Energieflüsse politisch beeinflusst werden. Experten sprechen von einem strategischen Druckmittel, um Einfluss in der Region zu sichern. Parallel investieren internationale Akteure wie die USA, China und die EU verstärkt in alternative Handelsrouten. Für Betreiber kritischer Infrastruktur bleibt die Lage angespannt. Anleger beobachten insbesondere Energieaktien, Ölkonzerne und Infrastrukturprojekte zunehmend aufmerksam.

 

Bn-Redaktion/ar
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