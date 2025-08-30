Durchbruch bei Alzheimer – Biogen bringt Leqembi nach Deutschland

Biogen-Aktie im Fokus: Start von Leqembi koennte Kursdynamik entfesseln
Mit dem Marktstart des Alzheimer-Medikaments Leqembi am 1. September in Deutschland erreicht Biogen einen Meilenstein. Die Aktie reagiert bislang verhalten – doch die strategische Tragweite duerfte Investoren aufhorchen lassen.
Europa-Premiere fuer bahnbrechende Alzheimer-Therapie

Der Antikoerper Lecanemab, in der Vermarktung als Leqembi bekannt, zaehlt zu den ersten Medikamenten weltweit, die kausal gegen die Alzheimer-Erkrankung wirken sollen. Bereits im April hatte die Europaesche Kommission dem Mittel die Zulassung erteilt. Nun startet Biogen gemeinsam mit dem japanischen Partner Eisai in den europaeschen Markt, zuerst in Oesterreich am 25. August, gefolgt von Deutschland zum 1. September. Mit diesem Schritt betritt Biogen therapeutisches Neuland und sendet ein starkes Signal in Richtung regulatorischer und medizinischer Akzeptanz.

Aktienkurs trotz Meilenstein unter Druck

Trotz der medizinischen Bedeutung bleibt die Reaktion am Markt bislang verhalten. Der Aktienkurs liegt aktuell bei rund 132 US-Dollar und damit deutlich unter dem Jahreshoch von ueber 206 US-Dollar. Nach leichten Gewinnen Mitte August kam es zuletzt zu Kursrueckgaengen. Analysten deuten dies als Zeichen struktureller Unsicherheit: Die Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Leqembi muss sich erst stabil entfalten, waehrend aeltere Umsatztraeger wie MS-Therapien an Dynamik verlieren.

Fundamentaldaten zeigen Licht und Schatten

Ende Juli hatte Biogen seine Jahresprognose nach oben korrigiert. Der Gewinn je Aktie soll nun zwischen 15,50 und 16,00 US-Dollar liegen. Besonders die Nachfrage nach seltenen Erkrankungen wie Friedrich-Ataxie stuetzt den Ausblick. Dennoch bleibt die Umsatzentwicklung schwankend, insbesondere in den USA. Dort erzielte Leqembi im zweiten Quartal rund 63 Millionen US-Dollar – ein Achtungserfolg, aber noch kein Gamechanger.

Branchenweite Aufmerksamkeit und strategischer Kontext

Mit dem Schritt nach Europa setzt Biogen neue Massstaebe im Kampf gegen neurodegenerative Erkrankungen. Beobachter richten nun den Blick auf Wettbewerber wie Eli Lilly oder Roche, die ebenfalls an kausalen Alzheimer-Therapien arbeiten. Auch in der Biotech-Peergroup duerfte die Markteintrittsdynamik von Leqembi als Katalysator wahrgenommen werden – insbesondere angesichts regulatorischer Signale und wachsender Akzeptanz durch Fachgesellschaften.

