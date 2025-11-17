Anzeige
E.ON nach dem Kursrutsch

17.11.2025, 12:59 Uhr

E.ON nach dem Kursrutsch: Sind das bereits Kaufkurse?
© Symbolbild: istockphoto.com/Mystockimages
Die kürzlich vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal leiteten einen kapitalen Kursrücksetzer in der E.ON-Aktie ein. Dabei fielen die Zahlen gar nicht einmal so schlecht aus. Dennoch nahmen offenkundig einige Marktakteure die Veröffentlichung zum Anlass, sich aus der Aktie zu verabschieden. Aus charttechnischer Sicht bahnte sich der Rücksetzer allerdings bereits im Vorfeld an, denn nach dem im Oktober gescheiterten Versuch der Aktie, das Widerstandscluster um 16,5 Euro aufzubrechen, bröckelte der Aktienkurs Stück für Stück.
E.ON nach dem Kursrutsch. Sind das bereits Kaufkurse?

Über die Zahlen für das 3. Quartal 2025 bzw. für den 9-Monats-Zeitraum berichteten wir detailliert im Kommentar vom 12. November. Zu diesem Zeitpunkt war noch die eminent wichtige Unterstützung von 15,6 Euro intakt. Zwischenzeitlich hat sich das Chartbild weiter eingetrübt.

Aktienchart

Das mit dem Rücksetzer unter die 15,6 Euro ausgelöste Verkaufssignal entfaltet derzeit seine Wirkung. Aktuell rückt die Marke von 15 Euro in den Fokus des Handelsgeschehens. Diese wichtige Horizontalunterstützung wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Gleichzeitig sind die 15 Euro Bestandteil der zentralen Unterstützungszone, die sich bis in den Kursbereich von 14,6 Euro erstreckt.

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) hat seit dem Hoch etwa 10 Prozent verloren und ist kurzfristig überverkauft. Die Chance auf einen erfolgreichen Test der Zone 15,0 Euro / 14,6 Euro und auf eine anschließende Erholung ist somit durchaus gegeben. Problematisch wird es allerdings, wenn es für die Aktie unter die 14,6 Euro gehen sollte. In diesem Fall würde eine große Top-Bildungsformation ihren Abschluss finden. Zudem müsste dann mit weiteren Abgaben in Richtung 13 Euro gerechnet werden.

Zusammengefasst

Der Kursbereich 15,0 Euro / 14,6 Euro präsentiert sich als vermeintlich tragfähige Unterstützung, muss dieses aber letztendlich noch unter Beweis stellen. Kurzfristig ist mit Erholungsbewegungen zu rechnen. Ein Vorstoß über die 15,6 Euro würde die Lage stabilisieren. Ein Ausbruch über die 16,5 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Die vergleichsweise hohe Dividendenrendite sollte sich stützend auf den Aktienkurs auswirken.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stufen E.ON unverändert mit „buy“ ein, das Kursziel für die Aktie senkten sie aber von 20,0 Euro auf nun 18,5 Euro. Die Analysten der DZ Bank senkten den fairen Wert für die Aktie von 16,0 Euro auf 15,5 Euro. Deren Votum lautet „halten“.

Bn-Redaktion/mt
