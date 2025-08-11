Desert Gold:
Die Aktie des Nuklearmedizin-Spezialisten Eckert & Ziegler erlebte in den letzten zwölf Monaten einen rasanten Aufschwung und hat sich fast verdoppelt. Doch nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen kam es zu einem scharfen Kursrücksetzer von über 9 Prozent. Das wirft die Frage auf: Ist das Papier nur kurzfristig unter Druck, oder bietet sich hier eine Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Anleger?
Cyberattacke überwunden, Ziele bleiben stabil
Trotz einer Cyberattacke im Februar, die den Konzern aus Berlin vor Herausforderungen stellte, blickt das Management optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für 2025 und erwartet ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll um fast ein Fünftel auf 78 Millionen Euro ansteigen.

Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 untermauern den positiven Trend. Der Umsatz stieg um mehr als zwei Prozent auf 148,8 Millionen Euro, während der operative Gewinn um rund neun Prozent zulegte. Der Nettogewinn kletterte sogar um 20 Prozent auf 21,4 Millionen Euro.

Nuklearmedizin als Wachstumsmarkt
Eckert & Ziegler ist ein wichtiger Akteur auf dem wachsenden Markt der Krebstherapie. Als führender Hersteller von radioaktiven Komponenten und Isotopen für medizinische Anwendungen bedient der Konzern Kliniken, Medizingerätehersteller und Industrieunternehmen weltweit.

Die Aktie, die im SDAX und TecDAX gelistet ist, kennt bereits steile Anstiege. Während der Corona-Pandemie verfünffachte sie ihren Wert zeitweise auf über 120 Euro, bevor sie auf unter 30 Euro abstürzte. Der jüngste Aufschwung führte sie bis auf ein Jahreshoch von knapp 70 Euro, bevor der aktuelle Kursrücksetzer einsetzte.

Analysten sehen weiter Kurspotenzial
Analysten bleiben trotz der jüngsten Konsolidierung optimistisch. Vier von sechs Experten raten weiterhin zum Kauf der Aktie. Sie rechnen mit einem soliden Geschäft und einem attraktiven Gewinnwachstum in den kommenden Jahren. Für 2025 wird ein Gewinn je Aktie von 2,32 Euro erwartet, was einem starken Plus von 45,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

