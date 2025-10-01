Eskalation! Gold und Silber sind nicht zu bremsen: Nicht Barrick. Diese Gold-Silberaktie knallt rauf

Eskalation! Gold und Silber sind nicht zu bremsen

Diese Rallye scheint nicht zu stoppen zu sein! Bei Gold und Silber ist in diesen Tagen die totale Eskalation zu beobachten. Beide Edelmetalle scheinen entfesselt. Der Goldpreis nimmt zur Stunde den Preisbereich von 3.900 US-Dollar ins Visier. Die 4.000 US-Dollar rücken damit Stück für Stück näher. Und Silber? Mit dem Sprung über die 47 US-Dollar hat das Edelmetall die nächste Hürde auf dem Weg zur 50er Marke übersprungen. Angesichts der beeindruckenden Dynamik und Vehemenz der Preisanstiege kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die 4.000 US-Dollar für Gold und die 50 US-Dollar für Silber womöglich nur Zwischenstationen darstellen könnten.
Pan American Silver 33,61 EUR +1,90 % Lang & Schwarz
Silber 47,29 USD +1,33 % Lang & Schwarz
Gold 3.887,18 USD +0,74 % Ariva Indikation

Gold und Silber profitieren von der eklatanten Schwäche des US-Dollars. Der Haushaltsstreit in den USA, der mittlerweile im befürchteten Shutdown mündete, trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass die Welt wieder Vertrauen in den US-Dollar fasst. 

Kurzum. Die rasant steigenden Gold- und Silberpreise treiben nicht zuletzt die Aktienkurse der Gold-Silberproduzenten an. Zu den spannendsten Vertretern des Sektors gehört die kanadische Pan American Silver. Die beeindruckende Kursrallye der Aktie steht vor einer Fortsetzung.

Pan American Silver – Diese Gold-Silberaktie knallt rauf

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (22. September) zur Aktie der Kanadier (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) nahm sich diese eine kurze Auszeit. Sie brach den Vorstoß auf 40 US-Dollar im Bereich von 37,7 US-Dollar ab und setzte auf die wichtige Unterstützung von 35 US-Dollar zurück.

Ein Rücksetzer unter die 35 US-Dollar hätte die Aktie weiter in Bedrängnis gebracht, doch sie drehte im entscheidenden Moment nach oben ab. Damit hat sich der Kursbereich von 35 US-Dollar als Unterstützung manifestiert. Gleichzeitig diente er als Sprungbrett in Richtung 40 US-Dollar. Und an dieser psychologisch wichtigen Marke knabbert Pan American Silver zur Stunde. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten muss über die 40 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal in Richtung 50 US-Dollar auszulösen. Gleichzeitig sollten etwaige Rücksetzer unter 35 US-Dollar vermieden werden. Anderenfalls wäre Obacht geboten. Die Rallye der Edelmetallpreise liefert aktuell den Treibstoff für die Produzentenaktien. Doch auch bei Gold und Silber muss ob der überkauften Lage jederzeit mit Rücksetzern gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
