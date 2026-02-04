Anzeige
04.02.2026, 17:51 Uhr

ex Google: Alphabet vor Zahlen-Show: Diese Entwicklungen könnten den Kurs bewegen
© Bild von Simon auf Pixabay
Kurz vor der Veröffentlichung der Q4-2025-Zahlen rückt Alphabet erneut in den Fokus der Märkte. Der Technologiekonzern blickt auf eine beeindruckende Kursentwicklung zurück, sieht sich gleichzeitig aber mit zunehmenden regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Während die Aktie in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich zulegen konnte, bestimmen kartellrechtliche Verfahren und strategische Weichenstellungen das aktuelle Umfeld. Vor dem Earnings Call stellt sich damit die Frage, wie belastbar das Wachstum ist – und welche Faktoren die weitere Entwicklung prägen könnten.
Alphabet 282,33 EUR -2,26 %

Starke Börsenbilanz trifft auf regulatorischen Druck


Heute Abend um 22:30 Uhr legt Alphabet seine Q4-2025-Zahlen vor. Seit der Präsentation der Ergebnisse zum dritten Quartal am 29. Oktober 2025 hat sich für Anleger einiges getan. Alphabet A (ex Google) zählt zum Sektor Software, IT-Service & Internet und stammt aus den USA. In der 12-Monats-Betrachtung gewann die Aktie +53,1 % an Wert. Besonders auffällig bleibt die langfristige Entwicklung: In den vergangenen fünf Jahren summierte sich das Plus auf +227,3 %. 

Bundeskartellamt erhöht den Druck

Alphabet steht seit Jahren unter intensiver Beobachtung der Wettbewerbsbehörden. Das Bundeskartellamt stufte den Konzern Ende 2021 als Unternehmen mit „überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb“ ein. Grundlage dafür sind die starke Stellung der Google-Suche mit über 80 % Marktanteil in Deutschland sowie das breite Ökosystem aus Diensten wie YouTube, Google Maps, Android, Chrome, Gmail und den Werbeplattformen. In mehreren Verfahren verpflichtete sich Alphabet zu Anpassungen: mehr Wahlmöglichkeiten bei der dienstübergreifenden Datenverarbeitung, Verbesserungen für Verlage bei Google News Showcase sowie die Öffnung von Google Automotive Services und der Google Maps Platform. Ziel ist es, Wettbewerbsbeschränkungen abzubauen und anderen Anbietern mehr Spielraum zu geben – ein Faktor, der für Investoren langfristig relevant bleibt.

Waymo treibt die Milliardenfantasie

Parallel dazu sorgt die Google-Schwestergesellschaft Waymo für neue Wachstumsfantasie. In einer aktuellen Finanzierungsrunde sammelte Waymo 16 Milliarden Dollar ein und wird nun mit 126 Milliarden Dollar bewertet – nach 45 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Die Flotte umfasst mehr als 2.500 Fahrzeuge, 2025 wurden rund 15 Millionen Fahrten durchgeführt, wöchentlich sind es etwa 400.000 Fahrten in sechs US-Metropolregionen. Damit ist Waymo der einzige Anbieter in den USA, der kostenpflichtige Robotaxi-Dienste ohne Sicherheitsfahrer betreibt. Trotz zunehmender Konkurrenz, unter anderem durch Tesla, unterstreicht die Bewertung die strategische Bedeutung von autonomem Fahren für das Alphabet-Portfolio.

Geteilte Stimmung in der Anleger-Community
Parallel zu den institutionellen Entwicklungen wird Alphabet auch in unserer Community intensiv diskutiert. Die Bandbreite der Einschätzungen reicht von deutlicher Skepsis bis zu verhaltenem Optimismus. Kritische Stimmen verweisen auf den anhaltenden Kartellstreit in den USA, nachdem die US-Regierung angekündigt hat, gegen das Urteil im Verfahren rund um Googles Suchmaschinenmarkt vorzugehen. Das Signal: Die bisherigen Auflagen gelten vielen als nicht ausreichend, ein schnelles Ende des Rechtsstreits ist nicht absehbar. Andere Marktteilnehmer sehen kurzfristige Kursbewegungen eher als Ausdruck des allgemeinen Marktumfelds und nicht als unternehmensspezifisches Problem. Entsprechend treffen Gewinnmitnahmen, Zurückhaltung vor den Zahlen und die Erwartung einer positiven Überraschung unmittelbar vor dem Earnings Call aufeinander.

 

Bn-Redaktion/ar
