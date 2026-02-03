Der Countdown läuft:
Comeback-Land, Wahljahr: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
Extreme Schwankungen

Extreme Schwankungen

Gold
© Symbolbild Gold
Nach extremen Ausschlägen an den Rohstoff- und Kryptomärkten rücken Gold, Silber, Öl und Bitcoin erneut in den Fokus der Anleger. Während Edelmetalle eine kräftige Gegenbewegung zeigen, bleibt das Umfeld von Unsicherheit und politischen Faktoren geprägt. Auch bei Energie und digitalen Assets entscheiden geopolitische Signale und Marktstimmung über die nächste Richtung.
Edelmetalle holen nach historischem Einbruch kräftig auf

Gold und Silber haben sich nach dem heftigsten Rückschlag seit Jahren deutlich erholt und damit erneut das Interesse von Anlegern geweckt. Der Goldpreis stieg zeitweise um bis zu 6,2 % auf knapp 4.950 US-Dollar je Unze, nachdem er zuvor den stärksten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet hatte. Silber legte sogar um mehr als 10 % zu und kletterte über 87 US-Dollar je Unze, begünstigt durch eine freundlichere Marktstimmung und einen schwächeren US-Dollar.

Getrieben wurde die vorangegangene Rally durch Spekulation und Politik

Noch im vergangenen Monat hatten beide Metalle stark zugelegt, gestützt von spekulativem Momentum, geopolitischen Spannungen und Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Der abrupte Stimmungswechsel kam nach Warnungen, dass die Kursgewinne zu schnell und zu weit gegangen seien. Silber erlitt den größten Tagesverlust seiner Geschichte, Gold den stärksten Absturz seit 2013. Dennoch liegt Gold seit Jahresbeginn weiterhin 14 % im Plus.

Positionierungen verschärfen die Volatilität

Insbesondere chinesische Fonds und westliche Privatanleger hatten umfangreiche Positionen aufgebaut. Zusätzlich sorgten Call-Optionen und gehebelte börsengehandelte Produkte für weiteren Auftrieb, bis es während des asiatischen Handels zu einem plötzlichen Ausverkauf kam. Die Korrektur setzte sich zu Wochenbeginn fort. 

Rohöl reagiert sensibel auf geopolitische Signale

Auch am Ölmarkt prallen Unsicherheit und Erholung aufeinander. West Texas Intermediate stieg um mehr als 1 % auf rund 63 US-Dollar je Barrel, nachdem der März-Kontrakt zuvor 4,7 % eingebrochen war. Brent notierte nahe 67 US-Dollar. Händler bewerten die Risiken im Nahen Osten neu, während Gespräche zwischen den USA und dem Iran einerseits Entspannung versprechen, andererseits aber weiterhin Sorgen um die wichtige Seeroute durch die Straße von Hormus bestehen.

Angebotssorgen und Handelspolitik im Fokus

Zusätzlichen Einfluss haben mögliche Änderungen in der US-Handelspolitik gegenüber Indien sowie rückläufige russische Ölexporte. Trotz Befürchtungen eines globalen Überangebots hatten geopolitische Risiken und Lieferunterbrechungen, etwa aus Kasachstan, die Preise zuletzt gestützt. Diese Unterstützung bröckelte jedoch im Zuge der breiten Rohstoffkorrektur.

Bitcoin kämpft mit zentralen Unterstützungszonen

Bitcoin bleibt unter Druck und pendelte zuletzt unter 78.500 US-Dollar, nachdem der Kurs zeitweise bis auf 74.541 US-Dollar gefallen war. Der Markt sieht eine wichtige Unterstützung bei 75.000 US-Dollar, gefolgt von 70.000 US-Dollar. „The BTC options market is showing signs of stabilizing as extreme downside fear begins to mean-revert“, sagte Sean McNulty von FalconX. Negative Funding Rates bei Perpetual Futures signalisieren jedoch weiterhin eine vorsichtige Haltung der Marktteilnehmer.

