Myriad Uranium:
Die amerikanische Uran-Renaissance hat begonnen und gerade einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht
Anzeige
Fällt heute der Startschuss zur Jahresendrallye im Dax?

Rheinmetall könnte Boden erreicht haben. Die nächsten Ziele 05.12.2025, 08:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fällt heute der Startschuss zur Jahresendrallye im Dax? Rheinmetall könnte Boden erreicht haben. Die nächsten Ziele
© KI-gestütztes Symbolbild zu militärischen Nutzfahrzeugen
Das Thema Jahresendrallye beschäftigt die Aktienmärkte nach wie vor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.521,00 EUR -0,91 % Baader Bank
DAX 24.004,15 PKT +0,49 % Ariva Indikation

Obgleich sich in den letzten Tagen durch die Erholung die Aussicht auf einen kleinen Jahresendspurt verbessert zu haben scheint, will der Knoten bislang nicht platzen. In Bezug auf den Dax gilt: Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre ein starkes charttechnisches Signal und würde die Aussichten auf eine Jahresendrallye noch einmal deutlich verbessern. Die nächsten Handelsstunden werden zeigen, ob das Vorhaben gelingt. 

Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA noch eminent wichtige Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht, die vor allem im Hinblick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche – genauer gesagt am 10. Dezember – eine große Bedeutung haben. So werden unter anderem frische Daten zur Entwicklung des US-Verbrauchervertrauens (ermittelt durch Uni Michigan) sowie die PCE-Kernrate – ein außerordentlich wichtiger Inflationsindikator - erwartet.  

Kurzum. Die Chancen auf ein furioses Wochenfinale mit einem Dax oberhalb von 24.000 Punkten sind da. Allerdings gilt es für den Index, noch einige Klippen zu umschiffen. Vor allem die anstehenden US-Daten könnten sich als potenzielle Spielverderber erweisen. 
Unsere heutige Protagonistin – die Rheinmetall-Aktie – musste in den letzten Wochen ordentlich Federn lassen. Die Kursschwäche hatte der Rüstungstitel nicht exklusive. Auch andere europäische Rüstungswerte schwächelten. Mittlerweile stellt sich die Frage: Ist der Boden erreicht?

Rheinmetall – Aktie könnte Boden erreicht haben. Die nächsten Ziele 

Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 1.680 Euro rückten rasch die 200-Tage-Linie sowie der Kursbereich von 1.500 Euro in den Fokus. Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) tauchte kurzzeitig darunter ab. 

Rheinmetall Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Die Rahmenbedingungen für eine Marktbereinigung wurden mit dem Rücksetzer unter die 1.500 Euro erfüllt. Die Rückkehr der Aktie über die 1.500 Euro ist ein weiterer wichtiger Schritt. Nun muss allerdings noch Dynamik in die Erholung. Die 1.680 Euro müssen zurückerobert werden. Gleiches gilt für die 1.800 Euro. Etwaige Rücksetzer sollten nun auf 1.400 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, wäre das Thema Bodenbildung bzw. untere Trendwende vom Tisch. Gleichzeitig würden der Aktie weitere Abgaben in Richtung 1.250 Euro drohen.

Die Rahmenbedingungen für eine Marktbereinigung wurden mit dem Rücksetzer unter die 1.500 Euro erfüllt. Die Rückkehr der Aktie über die 1.500 Euro ist ein weiterer wichtiger Schritt. Nun muss allerdings noch Dynamik in die Erholung. Die 1.680 Euro müssen zurückerobert werden. Gleiches gilt für die 1.800 Euro. Etwaige Rücksetzer sollten nun auf 1.400 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, wäre das Thema Bodenbildung bzw. untere Trendwende vom Tisch. Gleichzeitig würden der Aktie weitere Abgaben in Richtung 1.250 Euro drohen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben unverändert bullisch für die Aktie. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Rheinmetall. Auch das Kursziel blieb mit 2.500 Euro unverändert.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU4QNR
Ask: 0,76
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU78YL
Ask: 2,16
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU4QNR GU78YL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
2 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
3 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce nach robusten Zahlen. Steht die …

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir mit Nvidia-Deal: KI-Durchbruch oder Überhitzung?

Gestern 14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit neuer Hoffnung auf Jahresendrallye: SAP – Ist endlich der …

Gestern 13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus irritiert Anleger: Lieferziel für 2025 gekürzt

Gestern 13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

EU jagt Metas WhatsApp-KI: Könnte Meta am Ende sogar profitieren?

Gestern 13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI vor den Zahlen: Neue Hoffnung lässt Aktienkurs steigen. Die nä…

Gestern 10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermö…

Mittwoch 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Hoffnung und Analystenlob beflügeln Bayer-Aktie: Rallye nach…

Mittwoch 19:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer