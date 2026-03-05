Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Anzeige
Fokus auf Health-Tech

Amazon präsentiert KI-Lösung für das Gesundheitswesen 05.03.2026, 17:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Amazon
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Amazon Web Services (AWS) hat am Donnerstag die Markteinführung von „Amazon Connect Health“ bekannt gegeben. Das neue agentenbasierte KI-System zielt darauf ab, administrative Arbeitsabläufe in medizinischen Einrichtungen zu automatisieren. Damit vertieft der Cloud-Marktführer seine vertikale Ausrichtung in einem der volumenstärksten Märkte für Softwarelösungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 257,98 EUR -0,94 % Baader Bank
Amazon 187,86 EUR +0,80 % Lang & Schwarz
Microsoft 354,15 EUR +1,54 % Lang & Schwarz
Oracle 133,08 EUR +1,56 % Lang & Schwarz

Prozessoptimierung durch generative KI
Die neue Plattform nutzt generative Künstliche Intelligenz, um dokumentationsintensive Abläufe im klinischen Alltag zu entlasten. Laut Amazon verbringt medizinisches Personal derzeit einen Großteil der Arbeitszeit mit manueller Datenpflege. „Connect Health“ setzt hier an: Die Software kann Live-Gespräche zwischen Arzt und Patient mitverfolgen, automatisierte Protokolle erstellen und direkt die passenden Abrechnungs- sowie Behandlungscodes generieren. Zudem bietet das System Funktionen zur digitalen Patientenverifizierung und Terminplanung.

Strategische Integration in die Cloud-Sparte
Strategisch baut Amazon damit auf dem Erfolg seines Call-Center-Dienstes „Amazon Connect“ auf, der laut Unternehmensangaben bereits einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde US-Dollar erzielt. Durch die vertikale Spezialisierung auf den Gesundheitssektor verschärft AWS den Wettbewerb mit Rivalen wie Microsoft, Google und Oracle, die ebenfalls intensiv an KI-Lösungen für die Medizin-Bürokratie arbeiten. Ein besonderes Merkmal der Amazon-Lösung ist das „Evidence Mapping“: Jede KI-generierte Zusammenfassung wird direkt mit der Originalquelle verknüpft, um eine schnelle manuelle Überprüfung durch den Arzt zu ermöglichen.

Marktstart und Preisstruktur
Die Software ist bereits bei ersten Partnern wie One Medical im Einsatz. Das Preismodell ist modular aufgebaut: Die Dokumentationsfunktion kostet 99 US-Dollar pro Monat und Nutzer, während die Patientenverifizierung mit 15 Cent pro Interaktion abgerechnet wird.

Fazit für Anleger
Für Aktionäre unterstreicht dieser Schritt die Transformation von AWS vom reinen Speicher-Anbieter hin zum spezialisierten Software-Partner. Solche Branchen-Lösungen versprechen höhere Margen und eine stärkere Kundenbindung. Da der Gesundheitsmarkt jedoch stark reguliert ist, wird der langfristige Erfolg maßgeblich von der globalen Skalierbarkeit und den Datenschutz-Standards abhängen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW1XM2
Ask: 1,29
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GU15LQ
Ask: 5,91
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW1XM2 GU15LQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
IBM Aktie unter Druck: Bedroht KI das COBOL-Geschäft?

18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD enthüllt neue Batterie: 1.000 km Reichweite!

18:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starlink-Plan begeistert Anleger

17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjahr bei Renk: Rüstungskonzern meldet Rekordzahlen – Aktie …

17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom jagt 100-Milliarden-Umsatz-Marke: Chip-Riese setzt auf Mega…

16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom unter Druck: Nvidia reagiert auf geopolitische Spannungen…

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Machtverschiebung im Tesla-Werk sorgt für neue Diskussionen ü…

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex – Aktie geht die Luft aus: Ist der Zauber der Zahlen …

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer