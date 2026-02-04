Anzeige
++++++ Goldzyklus 2026: Warum diese Aktie einer der großen Gewinner im neuen Goldzyklus sein könnte ++++++
Gedämpfte Visionen: Teslas Zukunftsprojekte sorgen für neue Unsicherheit

Tesla-Aktie im Fokus: Musk bremst Fantasie bei Robotaxi und humanoiden Robotern 04.02.2026, 14:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gedämpfte Visionen: Teslas Zukunftsprojekte sorgen für neue Unsicherheit: Tesla-Aktie im Fokus: Musk bremst Fantasie bei Robotaxi und humanoiden Robotern
© Bild: boersennews.de / SB
Elon Musk hat die Erwartungen an zwei der ambitioniertesten Zukunftsprojekte von Tesla spürbar gedämpft. Der Konzernchef warnte vor einem quälend langsamen Produktionshochlauf sowohl beim Robotaxi Cybercab als auch beim humanoiden Roboter Optimus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 106,25 EUR +3,96 % Tradegate
Alphabet 286,78 EUR -0,75 % Baader Bank
Baidu 117,60 EUR -4,08 % Lang & Schwarz
General Motors 73,80 EUR +1,58 % Lang & Schwarz
NVIDIA 151,11 EUR -0,76 % L&S Exchange
Tesla 357,43 EUR -0,04 % Quotrix Düsseldorf

Verzögerungen bei Teslas Zukunftswetten

Im Mittelpunkt der jüngsten Aussagen steht das Cybercab, Teslas geplantes Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale, das als Zweisitzer konzipiert ist und vollständig autonom fahren soll. Musk stellte klar, dass der Weg von der Entwicklung zur Serienfertigung deutlich länger dauern dürfte als von vielen Marktteilnehmern erhofft. Zwar soll die Volumenproduktion des Cybercab im April 2026 im texanischen Werk anlaufen, doch selbst danach rechnet der Tesla-Chef mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten. Neue Produktionslinien, ungewohnte Fahrzeugarchitekturen und regulatorische Hürden dürften den Hochlauf bremsen. Ähnliche Töne schlug Musk beim humanoiden Roboter Optimus an, der langfristig industrielle Prozesse revolutionieren soll, kurzfristig jedoch noch weit von einer stabilen Massenfertigung entfernt sei.

Signalwirkung für Markt und Wettbewerber

Die Aussagen treffen einen Nerv, da Tesla an der Börse seit Jahren nicht nur als Automobilhersteller, sondern als Technologieplattform bewertet wird. Visionen rund um autonomes Fahren, Robotik und künstliche Intelligenz haben maßgeblich zur hohen Aufmerksamkeit beigetragen. Eine vorsichtigere Tonlage aus der Konzernspitze könnte daher die Fantasie dämpfen, ohne jedoch den strategischen Kern der Projekte infrage zu stellen. Im Vergleich dazu treiben Wettbewerber wie Alphabet mit Waymo, General Motors über Cruise oder auch Baidu ihre Robotaxi-Programme schrittweise voran, während im Bereich humanoider Robotik Konzerne wie Nvidia als Taktgeber gelten. Auch traditionelle Autohersteller aus dem Umfeld von Volkswagen beobachten Teslas Fortschritte genau, da autonome Mobilitätskonzepte langfristig ganze Geschäftsmodelle verändern könnten.

Ausblick

Offen bleibt, ob die nüchternen Worte von Elon Musk lediglich eine realistischere Erwartungshaltung schaffen sollen oder ob sich Teslas große Zukunftserzählung zeitlich weiter nach hinten verschiebt. Entscheidend dürfte sein, ob es dem Konzern gelingt, ab 2026 erste belastbare Fortschritte zu demonstrieren und damit neues Vertrauen in die Vision von autonomer Mobilität und Robotik zu erzeugen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW076A
Ask: 0,57
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV8AR9
Ask: 2,30
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW076A GV8AR9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
5 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
6 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
7 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax ringt um Momentum: Infineon mit Zahlen

12:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal verliert Vertrauen der Märkte: Zweifel an Strategie …

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor den Zahlen des Energieriesen: Shell legt Quartalszahlen…

11:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursbeben bei Novo Nordisk: Wie schlimm wird es nach dem Prognose-…

11:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD nach robusten Zahlen zunächst unter …

9:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir-Rally: Explosives Wachstum dank Trump-Regierung

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Extreme Schwankungen: Diese Kräfte treiben Gold, Öl & Krypto

Gestern 17:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX & xAI: Wird Musk der erste Billionär?

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer