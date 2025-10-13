Gefahr im Verzug: Oracle – Droht der Aktie nun ein Kursbeben?

Anzeige
Oracle – Droht der Aktie nun ein Kursbeben?
Oracle gehört sicherlich zu den positiven Überraschungen des aktuellen Börsenjahres. Die Aktie des Softwareunternehmens startete zunächst behäbig in das Börsenjahr. Das heftige Börsenbeben im April dieses Jahrs riss auch Oracle mit nach unten. Der damalige Abverkauf legte aber gleichzeitig die Basis für eine fulminante Aufwärtsbewegung. Diese mündete im September in einer wahren Kursexplosion. Der Markt honorierte die Oracle-Zahlen für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026. Wir thematisierten das Zahlenwerk an dieser Stelle im Kommentar vom 10. September.
Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) schoss im September bis auf knapp 345 US-Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und konsolidiert seitdem. Oracle weist einen nicht ganz alltäglichen Kursverlauf auf.

Als Reaktion auf die Zahlen schoss die Aktie nach oben und riss dabei zwischen 240 US-Dollar und 320 US-Dollar eine gewaltige Kurslücke auf. Diese Kurslücken wirken aus charttechnischer Sicht wie Ballast. Nicht selten werden sie geschlossen. Die aktuelle Konsolidierung hat die Aktie bereits tief in die Kurslücke geführt. Das Risiko einer Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 240 US-Dollar besteht unverändert. Dennoch gibt es auch positive Aspekte. Die Konsolidierung lässt sich bislang in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind unter bullischen Aspekten wiederum gern gesehen, treten sie doch nicht selten innerhalb intakter Aufwärtstrends auf. Darüber hinaus werden sie oftmals über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst. Ein solcher steht noch aus. Auf der Unterseite rückte nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 292 US-Dollar zunächst der Unterstützungsbereich von 260 US-Dollar in den Fokus. Dieser konnte verteidigt werden. Oracle drehte nach oben ab. Aktuell unternimmt die Aktie den Versuch, wieder über die 300 US-Dollar zurückzukehren.

Nicht wenige Marktakteure zählen Oracle zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Dabei hat das Unternehmen noch weitaus mehr zu bieten – unter anderem Datenbanksoftware, Cloud Dienste; nur um weitere Geschäftsfelder zu nennen. Aktuell läuft eine Konsolidierung. Die Aktie weist dabei durchaus noch weitere Abwärtsrisiken auf. Die bullische Flagge nährt hingegen die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Erst ein Vorstoß über die 345 US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite klären.

Die Analysten von RBC bestätigten unlängst ihr Votum „sector perform“ für die Oracle-Aktie und das Kursziel von 310 US-Dollar.

