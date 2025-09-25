Anzeige
+++>>> Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas? <<<+++
Geht der Kurswahnsinn in die nächste Runde?

Oracle – Aktie macht sich zum Sprung bereit 25.09.2025, 11:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Geht der Kurswahnsinn in die nächste Runde? Oracle – Aktie macht sich zum Sprung bereit
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Oracle gehörte mit seinen Finanzergebnissen zu den positiven Überraschungen der Quartalsberichtssaison.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 256,15 EUR -2,23 % L&S Exchange

Die Zahlen fielen derart überzeugend aus, dass die Aktie im Anschluss alle Widerstände in Grund und Boden stampfte. Es folgte ein spektakulärer Kurssprung. Dabei riss die Oracle-Aktie eine riesige Kurslücke auf. Recht schnell kamen jedoch Gewinnmitnahmen auf. Die Aktie befand sich in luftiger Höhe. Entsprechend prekär war das Ganze. Die ersten kräftigen Abverkaufswellen ließen auch nicht viel Gutes erwarten, schließlich Bestand die Möglichkeit, dass die Kurslücke wieder geschlossen werden könnte. Kurzum. Die Lage war aus charttechnischer Sicht bedrohlich.

Oracle – Aktie macht sich zum Sprung bereit

Die Oracle-Zahlen für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 thematisierten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 10. September. Das Zahlenwerk ließ keine Wünsche offen. Entsprechend fiel die Reaktion auf die Zahlen aus. Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) ging steil. Dabei riss zwischen 240 US-Dollar und 320 US-Dollar eine große Kurslücke auf.

Oracle Aktienchart

Die Eigenschaft von Kurslücken ist es, nicht selten geschlossen werden. Das kann kurzfristig erfolgen oder aber langfristig. Die Gewinnmitnahmen hätten der Auftakt für die unmittelbare Schließung der Kurslücke sein können. Noch ist dieses Szenario nicht vom Tisch, doch der Oracle-Aktie gelang es, im Bereich von 292 US-Dollar eine Unterstützung einzuziehen. Ob es sich hierbei bereits um den Korrekturboden handelt, bleibt abzuwarten. Die 292 US-Dollar könnten aber als potenzielles Sprungbrett für den nächsten Rallyevorstoß dienen. 

Zusammengefasst

Unter fundamentalen Aspekten gibt es bezüglich der Oracle-Aktie wenig zu bemängeln. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage zumindest kurzfristig jedoch ambivalent. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen müssen, ob die 292 US-Dollar der Korrekturboden sind. Sollte dieses der Fall sein, steht einer Fortsetzung der Rallye nicht sonderlich viel im Wege. Ein Ausbruch über die 345 US-Dollar würde ein entsprechendes Kauf- und Startsignal auslösen. Ein Rücksetzer unter die 292 US-Dollar würde hingegen die 260 US-Dollar und die 242 US-Dollar als mögliche Bewegungsziele aktivieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Oracle-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 360 US-Dollar. Die Analysten von Berenberg bestätigten zwar ihre Einstufung „hold“, hoben aber das Kursziel für die Aktie von 202 US-Dollar auf 306 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH4FNY
Ask: 1,35
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VH3B0A
Ask: 5,84
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH4FNY VH3B0A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor wichtigen US-Daten: Münchener Rück im Rückwärtsgang. Wie…

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI: Sind das jetzt Kaufkurse?

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmariese Eli Lilly setzt auf Indien: Aktie bleibt stark

11:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Qualcomm: Investoren feiern Chip-Vorsprung

11:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia wächst weiter: Doch Anleger fürchten Blase

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen

Gestern 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst…

Gestern 20:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen

Gestern 19:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer